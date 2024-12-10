Від старого вигляду співачки нічого не залишилось

Сьогодні, 10 грудня, День народження святкує співачка-українофобка Таїсія Повалій. Виконавиці, яка зрадила Україну та поширює російську пропаганду, виповнюється 60 років. За час своєї кар'єри зрадниця зробила кілька пластичних операцій, щоб покращити свою зовнішність.

"Телеграф" покаже, якою була Повалій до пластики та інших втручань, а також, який вигляд вона має зараз.

Таїсія Повалій до і після пластики

Співачка зберігала свій природній вигляд до початку 2000-х. Вона мала звичайну зовнішність, однак певних дефектів на її обличчі не було помітно.

Однією із перших пластичних операцій виконавиці була ринопластика — зміна форми та розміру носа. Також вона повністю перефарбувалась у білявку.

Іспанський пластичний хірург Іван Маньєро, коментуючи зміни у зовнішності артистки, стверджував, що вона мала чимало хірургічних втручань. Він зазначив, що Повалій змінювала брови, робила блефаропластику — операцію зі зміни розрізу очей та форми повік. Спеціаліст додав, що через велику кількість змін артистка втратила свою природність.

"Робила ніс, брови, блефаропластику — підтяжку повік. Може бути, трохи підкоригувала нижню губу … Обличчя Повалій треба було сильно переробляти, щоб воно стало більш симетричним і привабливим. Коли роботи багато — трансформації помітні. Втрачається природність. Повалій виглядає не дуже натурально", — розповідав фахівець.

Також Повалій вставляла зубні імпланти, щоб покращити свою усмішку. Так, усі зуби в артистки стали одинаковими та білосніжними.

Сама зрадниця не коментувала, які пластичні операції робила. Утім, вона не заперечувала цього і казала, що кожна жінка повинна доглядати за собою.

"Я вважаю, що жінка, яка може собі це дозволити, зобов'язана робити пластичні операції. З одного боку, я вважаю, що, якщо правильно доглядати за собою, можна обійтися і без цих радикальних кроків", — говорила виконавиця.

У 2018 році Повалій зізналась, що робила ін'єкції ботоксу, і через це втрачала голос. Спершу вона хотіла прибрати зморшки, але потім не змогла вчасно зупинитися з уколами. Річ у тім, що ботокс розслабляє м'язи, і це впливає на голос, зокрема можливість співати.

У 2023 році запроданка, що колись ввела в обличчя біополімерний гель. Згодом виявилось, що він не розсмоктується. До того ж спеціаліст застосував різні дози препарату. Через це в артистки тепер одна щока стала більшої за іншу. Таку відмінність неможливо виправити, тому Повалій корегує це за допомогою макіяжу.

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