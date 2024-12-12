Зберіг тисячі людських сердець: як виглядає могила видатного кардіохірурга Миколи Амосова
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Лікар суттєво розвинув кардіохірургію в Україні та колишніх країнах СРСР
У четвер, 12 грудня, згадують видатного лікаря, директора Інституту серцево-судинної хірургії, доктора медичних наук Миколу Амасову. Сьогодні вшановують 22-гі роковини з дня його смерті. Чоловіка не стало у віці 88 років.
"Телеграф" розповість про діяльність знаного українського хірурга, а також покаже, де його поховали.
Що відомо про Миколу Амосова
Чоловік народився в Ольхово, що в Росії у 1914 році. Навчався в Архангельському медичному інституті та Всесоюзному заочному індустріальному інституті. Певний час працював у комісії з мобілізації та польовому шпиталі під час Другої світової війни.
У 1952 році Амосов переїхав до Києва, де й почав посилено займатися кардіохірургією. В Україні він першим почав лікувати проблеми з серцем хірургічно, а також став керувати першою в країні кафедрою грудної хірургії. З неї потім виокремили кафедра анестезіології.
Амосов одним із перших у Радянському Союзі почав використовувати метод штучного кровообігу. Також саме він почав уперше в СРСР протезувати мітральний клапан серця, а потім і використовувати антитромботичні протези серцевих клапанів.
Лікар активно вивчав та застосовував різні хірургічні методи лікування пороків серця, а також випробовував апарати штучного кровообігу. Керував відділом біологічної кібернетики Інституту кібернетики НАН України. Також учений досліджував штучний інтелект і створив разом із колегами перші у світі автономні роботи, якими керує нейромережа.
Саме Амосов створив Київський науково-дослідний інститут серцевої хірургії. Науковий заклад підготував 40 докторів і понад 150 кандидатів наук, які побудували успішну кар'єру в медицині. Щороку в інституті проводять майже 3 тисячі операцій на серці, зокрема й зі штучним кровообігом.
Також науковець вивчав біокібернетику та видав кілька книг: "Роздуми про здоров’я" "Думки та серце", "Записки з майбутнього". Медика нагороджували Державною премією УРСР в галузі науки і техніки, премією України в галузі науки і техніки. Має звання академіка Національної академії наук України та почесного громадянина Києва. На честь видатного хірурга навіть назвали малу планету №2948.
Могила Миколи Амосова
Микола Амосов помер у 2022 році від інфаркту міокарда. З видатним хірургом прощалися у великому залі Національної академії наук України в Києві. Провести науковця в останню путь прийшли чимало політиків, науковців, громадських діячів, колег і пацієнтів. Зокрема, на похороні були Леонід Кучма, Віктор Янукович, Євген Марчук, Володимир Литвин. Цікаво, що тоді свої співчуття передав президент країни-агресорки Володимир Путін.
Миколу Амосова поховали на Байковому кладовищі у столиці, неподалік могили знаного тренера "Динамо" Валерія Лобановського. Кардіохірургу встановили високий пам'ятник, який відтворює нібито вчений себе обіймає. А позаду нього розмістили величезну кулю, на якій можна зобразили ритм серця. Щоб вшанувати кардіохурірга, на могилу Амосова періодично приносять квіти та лампадки.
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