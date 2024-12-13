Артистка оставила первого мужчину и пошла к другому

Певица Таисия Повалий, которую лишили звания "Народная артистка Украины" из-за предательства родины, состоит в браке с Игорем Лихутой уже более 30 лет. Однако он не был ее первым мужем.

"Телеграф" расскажет, что известно о первом мужчине певицы-украинофобки.

Что известно о Владимире Повалий

Таисия Гирявец встретила своего будущего мужа, когда готовилась к выступлению в колхозе. К тому времени он был преподавателем гитары в музыкальной школе. Они впервые встретились в общежитии, где познакомились и начали совместные репетиции.

Общение продолжалось в течение года. Повалий нравилось, что Владимир хорошо к ней относился, не пил, не курил. Впоследствии певица уехала с мужем в Крым в отпуск, где он сделал предложение. Вскоре они обручились, и исполнительница родила сына, которого назвали Денисом. Артистка рассказывала, что старалась быть хорошей невесткой и слушалась родителей мужа. Позже Владимир стал гитаристом киевского мюзик-холла.

Фото из сети

Так, в первом браке Повалий прожила 11 лет. А потом женщина ушла из семьи ради продюсера Игоря Лихуты, с которым познакомилась на съемках "Голубого огонька". Певица сразу впечатлила мужчину, и он стал ухаживать за ней. Лихута предложил исполнительнице стать солисткой на пароме, но она сказала, что хочет выступать на большой сцене.

Фото из сети

Впоследствии продюсер предложил певице сняться в программе до 8 марта, и она согласилась. Лихута делал много комплиментов Повалий и сумел ее покорить. Их объединила музыка, как говорила исполнительница. В то время Повалий развелась с Владимиром и оставила сына Дениса ему на воспитание. В то время как Лихута также расстался со своей женой и уже имел двоих детей от двух браков.

Фото из сети

Фото из сети

В 2012 году Владимир посещал презентацию первого клипа совместного сына из Повалий – Дениса. Он появился на мероприятии с младшей себя на 16 лет женой Юлией. Тогда они работали вместе в президентском оркестре. Мужчина отметил, что не общается с экс-женой.

Повалий и Лихута стали не только супругами, но и коллегами, ведь муж стал ее продюсером. Так, они начали сотрудничать в Украине, а впоследствии перебрались в страну-оккупанта. Там они распространяют российскую пропаганду и радуются убийствам украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядела Таисия Повалий до пластических операций. Она полностью переделала собственное лицо.