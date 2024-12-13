Відіграли весілля у замку: як виглядає дружина Антона Геращенка та що про неї відомо

Жінка реалізовується у сфері культури та мистецтва

Антон Геращенко — колишній радник і заступник міністра внутрішніх справ часів Арсена Авакова. Раніше політик постійно перебував у публічному просторі, а от протягом останніх років про нього немає новин. Водночас ім'я дружини колишнього чиновника періодично з'являється у медіа.

"Телеграф" розкриє особисте життя відомого політика.

Антон Геращенко — особисте життя

Першою дружиною політика була Вікторія Грецька-Миргородська. У їхньому шлюбі з'явився син Віктор. Пара розійшлася у 2010 році, але офіційно розлучилась у 2014 році. Потім подружжя ще певний час ділило майно в суді.

У 2014 році політик одружився вдруге. Його обраницею стала культурологиня, дослідниця мистецтва Олеся Шамбур. Жінка родом із Маріуполя. Вона є засновницею громадської організації "Український центр злагоди", яка допомагає вирішувати конфлікти та проводить відповідне навчання.

Фото з фейсбук-сторінки Олесі Шамбур

Фото з фейсбук-сторінки Олесі Шамбур

Весілля Геращенка та Шамбур відбулося у замку Радомисль, що на Житомирщині. У пресі писали, що торжество обійшлося парі у 30 тисяч доларів. У 2016 році у них народилась донька, яку назвали Поліною. Окрім цього, подружжя виховує сина Олесі від першого шлюбу — Антона.

Фото з соцмереж Антона Геращенка

Фото з мережі

Геращенко також є дослідницею культурології у Києво-Могилянській академії та науковою співробітницею Центру досліджень медіації та діалогу.

Фото з фейсбук-сторінки Олесі Геращенко

Окрім цього, жінка дописує у різні медіа про правильне врегулювання конфліктів та дає відповідні лекції. Вона видала книгу "НеСвідоме мистецтво. Художні рефлексії. Україна після 2013", у якій розмірковує про події в Україні після Революції Гідності та війну з Росією.

Фото з фейсбук-сторінки Олесі Геращенко

У 2024 році Геращенко презентувала панно за мотивами роботи мисткині-шістдесятниці Алли Горької "Боривітер". Вона надрукувала на полотні світлину розбитої мозаїки в Маріуполі та доповнила роботу стразами.

Фото Олесі Геращенко

Раніше "Телеграф" розповідав про одну з найвідоміших жінок-військових в Україні Марусю Звіробій. Зараз вона захищає Україну від ворога на фронті.