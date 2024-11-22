Лорак, Басков, Царьов, Рабінович та інші: Зеленський позбавив держнагород зрадників України, хто ще у списку

До десяти з них застосовано максимальний набір санкцій – 21 вид

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким набув чинності рішення РНБО про позбавлення державних нагород зрадників України Всього у списку 34 особи.

Відповідний указ було оприлюднено на сайті президента України. Серед позбавлених нагород осіб є колишні нардепи, чиновники, артисти, керівники СБУ та інші.

Почесного звання "Народний артист України" позбавлені російських співаків Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Кароліна Куєк (Ані Лорак) та Таїсія Повалій – також звання "Заслужений артист України".

Державних нагород позбавили:

Миколи Азарова (ордена "За заслуги" І-III ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, звання "Заслужений економіст України");

Євгена Балицького;

Олександра Баталіна;

Володимира Бортка;

Валерія Георгієва;

Бориса Гризлова;

Володимира Гундяєва (патріарха Кирила було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня);

Андрія Деркача (орден "За заслуги" III ступеня);

Віталія Захарченка;

Тараса Козака;

Валентину Матвієнко;

Віктора Медведчука (ордена "За заслуги" І-III ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, звання "Заслужений юрист України");

Віктора Пшонку (орден "За заслуги" III ступеня);

Анатолія Сердюкова;

Володимира Співакова;

Дмитра Табачника (ордена князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання "Заслужений діяч науки та техніки");

Анатолія Тимощука;

Олега Царьова;

Олександра Єфремова (ордена "За заслуги" І-III ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня);

Віталія Захарченка;

Вадима Колесніченка;

Рената Кузьміна (ордена "За заслуги" II-III ступенів та звання "Заслужений юрист України");

Костянтина Кулика;

Валентина Ландіка;

Володимира Олійника;

Вадима Рабіновича;

Сергія Тулуба;

Олександра Якименка.

Напередодні Верховна Рада підтримала законопроєкт №11410, який ініціював Президент України Володимир Зеленський. Цей проєкт закону передбачає позбавлення державних нагород України осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, окремі злочини проти громадської безпеки; тих, хто пропагує державу-агресорку чи виправдовує окупацію України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Верховна Рада України 20 листопада схвалила у першому читанні проєкт закону про створення та ведення переліку терористичних організацій.