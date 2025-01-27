Зіткнулась з фінансовими проблемами і уникає публіки: який вигляд має єдина онучка Гурченко та що про неї відомо
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Онучка акторки тримається осторонь публіки
Людмила Гурченко — відома акторка українського походження, яка знімалась у багатьох радянських фільмах. Жінки не стало у 2011 році, але у неї залишилися родичі. Зокрема, йдеться про єдину онучку Олену.
"Телеграф" розповість, що відомо і чим займається остання спадкоємиця Людмили Гурченко.
Онучка Людмили Гурченко
Акторка мала єдину доньку – Марію, яку народила у 1959 році. Вона з'явилась у шлюбі акторки зі сценаристом та істориком Борисом Андронікашвілі. Гурченко хотіла, аби донька пішла по її стопах, однак Марія мріяла бути медиком. На цьому підґрунті у них виникали конфлікти. Сварки продовжились, коли Марія вийшла заміж за чоловіка, якого не схвалювала Гурченко. Вона не ладнала зі своїм зятем.
У шлюбі Марії з'явилось двоє дітей – син Марк і донька Олена. Марк потрапив у несприятливе середовище, і у 17 років помер від передозування наркотиками. Гурченко дізналась про це від сусідів, оскільки Марія не розповіла їй цю новину.
У Гурченко залишилась єдина онучка — Олена Корольова. Вона називала бабусю Люсею. Олена не втручалась у стосунки рідних. Вона добре відгукувалась про видатну акторку та згадувала її подарунки.
Зараз жінці близько 41 рік. Вона не перебуває у шлюбі, але виховує доньку Таїсію, якій 16 років. Олена ділилась, що Гурченко жодного разу не бачила своєї правнучки, хоча дуже хотіла цього. Акторки не стало у 2011 році. Подейкують, що Олена навіть схожа на свою зіркову бабусю.
Відомо, що Олена певний час працювала редакторкою на телебаченні, але згодом залишила цю роботу. Натомість вона часто з'являлась у клубах та відвідувала програми на пропагандистському телебаченні. Мама Олени — Марія — померла у 2017 році, коли їй було 58 років.
Подейкували, що онучка Гурченко мала проблеми з алкоголем. Такі висновки робили користувачі мережі з її світлин. Хоча сама жінка заперечувала такі чутки і казала, що мала невдалий вигляд на окремих фото. Також вона мала коханого, на ім'я Володимир.
У 2022 році Олена втратила дитину через стрес, спричинений розставанням з обранцем. Жінка перебувала у депресивному стані й не виходила на публіку. До того ж в онучки Гурченко почалися проблеми з фінансами. Вона намагалась продати дачу Гурченко біля Москви, однак безуспішно.
Окрім цього, Олена не могла поділити спадок акторки зі своїм батьком, Олександром Корольовим. Йдеться про 2 квартири у центрі Москви, 2 автівки та дачу. Корольов дозволив продати доньці дачу, а сам отримує кошти зі здачі квартир в оренду.
Друг Олени, шоумен Прохор Шаляпін, розповідав, що вона веде непублічний спосіб життя. Жінка присвячує час своїй доньці, гуляє з собакою та не зловживає алкоголем.
Раніше "Телеграф" розповідав про дім, в якому жила Людмила Гурченко у Харкові. Раніше він був у занедбаному стані.