Зіткнулась з фінансовими проблемами і уникає публіки: який вигляд має єдина онучка Гурченко та що про неї відомо

Онучка акторки тримається осторонь публіки

Людмила Гурченко — відома акторка українського походження, яка знімалась у багатьох радянських фільмах. Жінки не стало у 2011 році, але у неї залишилися родичі. Зокрема, йдеться про єдину онучку Олену.

"Телеграф" розповість, що відомо і чим займається остання спадкоємиця Людмили Гурченко.

Онучка Людмили Гурченко

Акторка мала єдину доньку – Марію, яку народила у 1959 році. Вона з'явилась у шлюбі акторки зі сценаристом та істориком Борисом Андронікашвілі. Гурченко хотіла, аби донька пішла по її стопах, однак Марія мріяла бути медиком. На цьому підґрунті у них виникали конфлікти. Сварки продовжились, коли Марія вийшла заміж за чоловіка, якого не схвалювала Гурченко. Вона не ладнала зі своїм зятем.

Марія Корольова - донька Гурченко

У шлюбі Марії з'явилось двоє дітей – син Марк і донька Олена. Марк потрапив у несприятливе середовище, і у 17 років помер від передозування наркотиками. Гурченко дізналась про це від сусідів, оскільки Марія не розповіла їй цю новину.

У Гурченко залишилась єдина онучка — Олена Корольова. Вона називала бабусю Люсею. Олена не втручалась у стосунки рідних. Вона добре відгукувалась про видатну акторку та згадувала її подарунки.

Марія Корольова з донькою Оленою та онучкою

Зараз жінці близько 41 рік. Вона не перебуває у шлюбі, але виховує доньку Таїсію, якій 16 років. Олена ділилась, що Гурченко жодного разу не бачила своєї правнучки, хоча дуже хотіла цього. Акторки не стало у 2011 році. Подейкують, що Олена навіть схожа на свою зіркову бабусю.

Олена схожа на бабусю, Людмилу Гурченко

Відомо, що Олена певний час працювала редакторкою на телебаченні, але згодом залишила цю роботу. Натомість вона часто з'являлась у клубах та відвідувала програми на пропагандистському телебаченні. Мама Олени — Марія — померла у 2017 році, коли їй було 58 років.

Онучка Гурченко з мамою і донькою

Подейкували, що онучка Гурченко мала проблеми з алкоголем. Такі висновки робили користувачі мережі з її світлин. Хоча сама жінка заперечувала такі чутки і казала, що мала невдалий вигляд на окремих фото. Також вона мала коханого, на ім'я Володимир.

Онучка Гурченко мала складний період у житті

У 2022 році Олена втратила дитину через стрес, спричинений розставанням з обранцем. Жінка перебувала у депресивному стані й не виходила на публіку. До того ж в онучки Гурченко почалися проблеми з фінансами. Вона намагалась продати дачу Гурченко біля Москви, однак безуспішно.

Олена Корольова мала фінансові проблеми

Окрім цього, Олена не могла поділити спадок акторки зі своїм батьком, Олександром Корольовим. Йдеться про 2 квартири у центрі Москви, 2 автівки та дачу. Корольов дозволив продати доньці дачу, а сам отримує кошти зі здачі квартир в оренду.

Олена Корольова уникає виходів у світ

Друг Олени, шоумен Прохор Шаляпін, розповідав, що вона веде непублічний спосіб життя. Жінка присвячує час своїй доньці, гуляє з собакою та не зловживає алкоголем.

Раніше "Телеграф" розповідав про дім, в якому жила Людмила Гурченко у Харкові. Раніше він був у занедбаному стані.