Столкнулась с финансовыми проблемами и избегает публики: как выглядит единственная внучка Гурченко и что о ней известно

Внучка актрисы держится в стороне от публики

Людмила Гурченко — известная актриса украинского происхождения, снимавшаяся во многих советских фильмах. Женщины не стало в 2011 году, но у нее остались родственники. В частности, речь идет о единственной внучке Елене.

"Телеграф" расскажет, что известно и чем занимается последняя наследница Людмилы Гурченко.

Внучка Людмилы Гурченко

У актрисы была единственная дочь – Мария, которую родила в 1959 году. Она появилась в браке актрисы со сценаристом и историком Борисом Андроникашвили. Гурченко хотела, чтобы дочь пошла по ее стопам, однако Мария мечтала быть медиком. На этой основе у них возникали конфликты. Ссоры продолжились, когда Мария вышла замуж за мужа, которого не одобряла Гурченко. Она не ладила со своим зятем.

Мария Королева – дочь Гурченко

В браке Марии появились двое детей – сын Марк и дочь Елена. Марк попал в неблагоприятную среду, и в 17 лет умер от передозировки наркотиками. Гурченко узнала это от соседей, поскольку Мария не рассказала ей эту новость.

У Гурченко осталась единственная внучка – Елена Королева. Она называла бабушку Люсей. Елена не вмешивалась в отношения родных. Она хорошо отзывалась о выдающейся актрисе и вспоминала ее подарки.

Мария Королева с дочерью Еленой и внучкой

Сейчас женщине около 41 года. Она не состоит в браке, но воспитывает дочь Таисию, которой 16 лет. Елена делилась, что Гурченко ни разу не видела своей правнучки, хотя очень хотела этого. Актрисы не стало в 2011 году. Говорят, что Елена даже похожа на свою звездную бабушку.

Елена похожа на бабушку, Людмилу Гурченко

Известно, что Елена некоторое время работала редактором на телевидении, но впоследствии оставила эту работу. Она часто появлялась в клубах и посещала программы на пропагандистском телевидении. Мама Елены – Мария – умерла в 2017 году, когда ей было 58 лет.

Внучка Гурченко с мамой и дочерью

Поговаривали, что у внучки Гурченко были проблемы с алкоголем. Такие выводы делали пользователи сети из ее фотографий. Хотя сама женщина отрицала такие слухи и говорила, что выглядела неудачно на отдельных фото. Также у нее был любимый, по имени Владимир.

Внучка Гурченко имела сложный период в жизни

В 2022 году Елена потеряла ребенка из-за стресса, вызванного расставанием с избранником. Женщина была в депрессивном состоянии и не выходила на публику. К тому же у внучки Гурченко начались проблемы с финансами. Она пыталась продать дачу Гурченко возле Москвы, но безуспешно.

Елена Королева имела финансовые проблемы

Кроме этого, Елена не могла поделить наследство актрисы со своим отцом, Александром Королевым. Речь идет о 2 квартирах в центре Москвы, 2 автомобилях и даче. Королев разрешил продать дочери дачу, а сам получает средства со сдачи квартир в аренду.

Елена Королева избегает выходов в свет

Друг Елены, шоумен Прохор Шаляпин, рассказывал, что она ведет непубличный образ жизни. Женщина посвящает время своей дочери, гуляет с собакой и не злоупотребляет алкоголем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о доме, где жила Людмила Гурченко в Харькове. Раньше он был в заброшенном состоянии.