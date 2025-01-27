Столкнулась с финансовыми проблемами и избегает публики: как выглядит единственная внучка Гурченко и что о ней известно
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Внучка актрисы держится в стороне от публики
Людмила Гурченко — известная актриса украинского происхождения, снимавшаяся во многих советских фильмах. Женщины не стало в 2011 году, но у нее остались родственники. В частности, речь идет о единственной внучке Елене.
"Телеграф" расскажет, что известно и чем занимается последняя наследница Людмилы Гурченко.
Внучка Людмилы Гурченко
У актрисы была единственная дочь – Мария, которую родила в 1959 году. Она появилась в браке актрисы со сценаристом и историком Борисом Андроникашвили. Гурченко хотела, чтобы дочь пошла по ее стопам, однако Мария мечтала быть медиком. На этой основе у них возникали конфликты. Ссоры продолжились, когда Мария вышла замуж за мужа, которого не одобряла Гурченко. Она не ладила со своим зятем.
В браке Марии появились двое детей – сын Марк и дочь Елена. Марк попал в неблагоприятную среду, и в 17 лет умер от передозировки наркотиками. Гурченко узнала это от соседей, поскольку Мария не рассказала ей эту новость.
У Гурченко осталась единственная внучка – Елена Королева. Она называла бабушку Люсей. Елена не вмешивалась в отношения родных. Она хорошо отзывалась о выдающейся актрисе и вспоминала ее подарки.
Сейчас женщине около 41 года. Она не состоит в браке, но воспитывает дочь Таисию, которой 16 лет. Елена делилась, что Гурченко ни разу не видела своей правнучки, хотя очень хотела этого. Актрисы не стало в 2011 году. Говорят, что Елена даже похожа на свою звездную бабушку.
Известно, что Елена некоторое время работала редактором на телевидении, но впоследствии оставила эту работу. Она часто появлялась в клубах и посещала программы на пропагандистском телевидении. Мама Елены – Мария – умерла в 2017 году, когда ей было 58 лет.
Поговаривали, что у внучки Гурченко были проблемы с алкоголем. Такие выводы делали пользователи сети из ее фотографий. Хотя сама женщина отрицала такие слухи и говорила, что выглядела неудачно на отдельных фото. Также у нее был любимый, по имени Владимир.
В 2022 году Елена потеряла ребенка из-за стресса, вызванного расставанием с избранником. Женщина была в депрессивном состоянии и не выходила на публику. К тому же у внучки Гурченко начались проблемы с финансами. Она пыталась продать дачу Гурченко возле Москвы, но безуспешно.
Кроме этого, Елена не могла поделить наследство актрисы со своим отцом, Александром Королевым. Речь идет о 2 квартирах в центре Москвы, 2 автомобилях и даче. Королев разрешил продать дочери дачу, а сам получает средства со сдачи квартир в аренду.
Друг Елены, шоумен Прохор Шаляпин, рассказывал, что она ведет непубличный образ жизни. Женщина посвящает время своей дочери, гуляет с собакой и не злоупотребляет алкоголем.
Ранее "Телеграф" рассказывал о доме, где жила Людмила Гурченко в Харькове. Раньше он был в заброшенном состоянии.