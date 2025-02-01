Зеленський вищий за Путіна? Порівнюємо зріст українського лідера та російського диктатора

Путіна часто звинувачують у маніпуляціях зі зростом

Серед президентів незалежної України найнижчий зріст у Володимира Зеленського, який на початку війни змінив стиль, зокрема перейшов з краваток на мілітарі. Однак він не поступається російському диктатору Володимиру Путіну, попри те, що його точний зріст зберігають у секреті.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про зріст українського лідера Володимира Зеленського і чи вищий він за президента Росії. Ми порівняли дані, які є в мережі, а також фотографії.

Хто вищий — Путін чи Зеленський?

Інтерес до зросту президентів, особливо глав двох країн, які перебувають у стадії війни, нерідко викликає підвищений інтерес. Володимир Зеленський та Володимир Путін — обидва невисокі, і їхній зріст неодноразово ставав темою обговорень.

Володимир Зеленський та Володимир Путін, Фото: Getty Images

У мережі часто писали про те, що зріст українського лідера становить 1,68 см, але в інтерв’ю Дмитру Гордону президент Володимир Зеленський попросив не забирати у нього чотири сантиметри, відповівши, що його зріст — 1,70 см. Така сама цифра була вказана в Instagram "Зе-команди", коли були передвиборчі перегони.

Яке зріст у Володимира Зеленського

Щодо Путіна, то тут все складніше, оскільки його справжній зріст намагаються приховати. Різні джерела називають від 1,52 см до 1,70 см, але найчастіше звучить цифра 1,68 см. Зріст Путіна часто є предметом обговорень, оскільки багато користувачів мережі неодноразово порівнювали його фотографії поряд з іншими політиками й не бачили відповідності.

На фотографіях, зроблених у 2019 році під час саміту у нормандському форматі, на якому були присутні Володимир Зеленський та Володимир Путін, можна побачити, що їхній зріст приблизно однаковий. Зріст президента Франції Емманюеля Макрона, до речі, становить 1,77 см.

Хто вищий — Путін чи Зеленський?

Але тут також важливо враховувати, з якого фокусу було зроблено той чи інший кадр, а також висоту підборів на взутті президентів. Але через свої маніпуляції зі зростом кривавий диктатор не раз ставав посміховиськом.

Наприклад, у мережі російського президента тролили через знімок із президентом Хорватії Коліндою Грабар-Кітарович. Її зріст становить 1, 73 см, але на фотографії Путін виглядає вище за неї, хоча насправді це не так.

Який зріст у диктатора Володимира Путіна

"Телеграф" писав раніше, на скільки Трамп вищий за російського президента. Новообраний президент США Дональд Трамп має досить велику статуру.