Зростом понад 2 метри: який вигляд має улюблений син Трампа і що про нього відомо

Хлопець захоплюється спортом, програмуванням і музикою

Після обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів Америки вдруге, інтерес до його родини лише зростає. Його онучка — Кай — займається гольфом і полюбляє розкішні автівки. Потрапив під приціл медіа також і вісімнадцятирічний син відомого політика.

Беррон Трамп — єдина дитина Дональда та Меланії Трампів. Зараз йому 18 років. Більше про спадкоємця американського президента — знає "Телеграф".

Що відомо про Беррона Трамп

Беррон Трамп народився у 2006 році. Це сталося через рік після того, як Дональд Трамп одружився зі словенською моделлю Меланією. Хлопчика хрестили в Єпископальній церкві у Флориді.

Меланія Трамп з Берроном, фото Getty Images

Меланія доглядала за сином без допомоги нянь: готувала сніданки, відправляла у школу, допомагала виконувати домашні завдання. Трамп також проводив час з дитиною, коли була така можливість. Однак відмовлявся змінювати підгузки. Хлопчик навіть вивчив словенську мову завдяки матері.

Меланія та Дональд Трампи з сином, фото Getty Images

Батьки намагалися відгороджувати Беррона від уваги медіа. У дитинстві він з'являвся тільки у реаліті-шоу The Apprentice та у програмі Опри Вінфрі. Водночас молодший син політика став першим, хто перебрався до Білого дому вперше за останні 50 років.

Трампи з'являлися на публіці з сином, фото Getty Images

Беррон навчався у незалежній школі Columbia Grammar and Preparatory School у Нью-Йорку та Єпископальній школі Святого Андрія. Також протягом 3 років син Трампа здобував освіту в Оксбриджській академії.

Який зараз вигляд має Беррон Трамп

У 2024 році Беррон Трамп вступив до Школи бізнесу Стерна при Нью-Йоркському університеті. Серед його захоплень — гра на барабанах, музика та футбол. Беррон вболівав за лондонський клуб "Арсенал". Раніше він долучався до команди U-12 Академії "Ді Сі Юнайтед" та грав за футбольну асоціацію Арлінгтона.

Беррон Трамп торік вступив у виш, фото Getty Images

Цікаво, що Беррон має дуже високий зріст — 206 сантиметрів. Він переріс свого батька, Дональда Трампа, на 15 сантиметрів.

Хлопцю вдається вивчення математики та програмування. Тож цілком можливо, що Беррон стане успішним IT-фахівцем. Також йому подобається грати у теніс та бейсбол. Нерідко хлопця помічали і за грою у гольф разом зі своїм батьком.

Беррон Трамп має ріст - 206 сантиметрів, фото Getty Images

У 2024 році Беррон брав участь у президентській кампанії свого батька. Він допомагав Дональду залучати молодих виборців.

Беррон допомагав Дональду Трамп у виборах, фото Getty Images

До того ж хлопець вперше взяв участь у виборах, проголосувавши за свого батька. Під час інавгурації Трамп подякував сину за допомогу в залученні молоді до голосування. Водночас Беррон не веде сторінки у соцмережах. Очевидно, хлопець хоче триматися подалі від публіки.

Беррон Трамп привернув увагу на інавгурації, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" писав про перший візит Дональда Трампа до Радянського Союзу. Туди він їхав з особливою метою.