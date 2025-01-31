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Зростом понад 2 метри: який вигляд має улюблений син Трампа і що про нього відомо

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
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Автор
Що відомо про молодшого сина Дональда Трампа - Беррона Новина оновлена 31 січня 2025, 21:54
Що відомо про молодшого сина Дональда Трампа - Беррона. Фото Колаж "Телеграфу", gettyimages.com

Хлопець захоплюється спортом, програмуванням і музикою

Після обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів Америки вдруге, інтерес до його родини лише зростає. Його онучка — Кай — займається гольфом і полюбляє розкішні автівки. Потрапив під приціл медіа також і вісімнадцятирічний син відомого політика.

Беррон Трамп — єдина дитина Дональда та Меланії Трампів. Зараз йому 18 років. Більше про спадкоємця американського президента — знає "Телеграф".

Що відомо про Беррона Трамп

Беррон Трамп народився у 2006 році. Це сталося через рік після того, як Дональд Трамп одружився зі словенською моделлю Меланією. Хлопчика хрестили в Єпископальній церкві у Флориді.

Що відомо про молодшого сина Дональда Трампа
Меланія Трамп з Берроном, фото Getty Images

Меланія доглядала за сином без допомоги нянь: готувала сніданки, відправляла у школу, допомагала виконувати домашні завдання. Трамп також проводив час з дитиною, коли була така можливість. Однак відмовлявся змінювати підгузки. Хлопчик навіть вивчив словенську мову завдяки матері.

Беррон Трамп що відомо
Меланія та Дональд Трампи з сином, фото Getty Images

Батьки намагалися відгороджувати Беррона від уваги медіа. У дитинстві він з'являвся тільки у реаліті-шоу The Apprentice та у програмі Опри Вінфрі. Водночас молодший син політика став першим, хто перебрався до Білого дому вперше за останні 50 років.

Який вигляд має молодший син Трампа
Трампи з'являлися на публіці з сином, фото Getty Images

Беррон навчався у незалежній школі Columbia Grammar and Preparatory School у Нью-Йорку та Єпископальній школі Святого Андрія. Також протягом 3 років син Трампа здобував освіту в Оксбриджській академії.

Який зараз вигляд має Беррон Трамп

У 2024 році Беррон Трамп вступив до Школи бізнесу Стерна при Нью-Йоркському університеті. Серед його захоплень — гра на барабанах, музика та футбол. Беррон вболівав за лондонський клуб "Арсенал". Раніше він долучався до команди U-12 Академії "Ді Сі Юнайтед" та грав за футбольну асоціацію Арлінгтона.

Беррон Трамп що відомо
Беррон Трамп торік вступив у виш, фото Getty Images

Цікаво, що Беррон має дуже високий зріст — 206 сантиметрів. Він переріс свого батька, Дональда Трампа, на 15 сантиметрів.

Хлопцю вдається вивчення математики та програмування. Тож цілком можливо, що Беррон стане успішним IT-фахівцем. Також йому подобається грати у теніс та бейсбол. Нерідко хлопця помічали і за грою у гольф разом зі своїм батьком.

Беррон Трамп
Беррон Трамп має ріст - 206 сантиметрів, фото Getty Images

У 2024 році Беррон брав участь у президентській кампанії свого батька. Він допомагав Дональду залучати молодих виборців.

Беррон Трамп був залучений у президентську кампанію батька
Беррон допомагав Дональду Трамп у виборах, фото Getty Images

До того ж хлопець вперше взяв участь у виборах, проголосувавши за свого батька. Під час інавгурації Трамп подякував сину за допомогу в залученні молоді до голосування. Водночас Беррон не веде сторінки у соцмережах. Очевидно, хлопець хоче триматися подалі від публіки.

Беррон Трамп був на інавгурації
Беррон Трамп привернув увагу на інавгурації, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" писав про перший візит Дональда Трампа до Радянського Союзу. Туди він їхав з особливою метою.

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#Дональд Трамп #Беррон Трамп #Життя