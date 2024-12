Яскраві костюми та незвичайні вишиванки: 10 стильних образів Олени Зеленської за 2024 рік (фото)

Дружина президента України часто віддає перевагу костюмам

Перша леді України Олена Зеленська має бездоганний смак, тому кожна її поява викликає овації, адже дружина президента давно закріпила за собою статус "ікони стилю". При виборі вбрання Олена Зеленська робить акцент на класику, строгість та вишуканість.

"Телеграф" зібрав добірку найкращих нарядів першої леді України за 2024 рік. Основну частину її гардеробу складає одяг українських дизайнерів.

Найкращі образи Олени Зеленської за 2024 рік

Вишиванка з чорним орнаментом

Олена Зеленська у День вишиванки, який щорічно відзначається 16 травня, зворушливо привітала громадян зі святом та з'явилася у традиційному українському одязі. Перша леді вибрала вишиванку бренду GAPTUVALNYA білого кольору з пишними рукавами. Свій образ вона доповнила чорною прямою спідницею.

Елегантна чорно-біла сукня

У липні 2024 року президент України Володимир Зеленський разом із дружиною здійснили візит до США, де відвідали захід з нагоди 75-річчя НАТО у Вашингтоні. Для світського вечора перша леді обрала елегантну чорно-білу сукню бренду The COAT by Katya Silchenko, яка підкреслила її струнку фігуру. Свій look Зеленська доповнила білими туфлями-човниками на середньому підборі.

Фото: Getty Images

Стильний костюм блакитного кольору

Перша леді України була присутня на церемонії спуску на воду багатоцільового корабля класу корвет "Гетьман Іван Виговський" у Стамбулі (Туреччина). Для заходу Зеленська обрала штанний костюм блакитного кольору українського дизайнера Івана Фролова. Її лацкан був прикрашений хусткою у петлиці, а штани суворого крою доповнені розрізами.

Яскраво-синій штанний костюм

У серпні Олена Зеленська захопила стильним аутфтом на робочій зустрічі з регіональними командами, які впроваджували програму ментального здоров’я "Ти як?". Дружина президента була у яскраво-синьому костюмі, що складався з широких штанів та жакету на запах. Талію Зеленська підкреслила тонким коричневим ремінцем.

Білий костюм-трійка

Шикарний look дружина президента продемонструвала на Саміті перших леді та джентльменів 2024 року. На заході Зеленська була у білому штанному костюмі-трійці. Її жакет з боків мав цікаву деталь — подовжений лацкан з правого боку.

Кремова вишиванка зі штанами-палаццо

Перша леді України була з робочим візитом у Португалії та була присутня на відкритті української книжкової полиці у бібліотеці Кашкайш. Олена Зеленська вкотре захопила вбранням, яке складалося з кремової вишиванки з пишними рукавами та чорних штанів-палаццо.

Костюм смарагдового кольору

У жовтні Олена Зеленська взяла участь у заході "Моменти стійкості щодень" в аеропорту Бориспіль, де продемонструвала новий яскравий образ. Перша леді з’явилася у костюмі смарагдового кольору, який доповнила блузою молочного відтінку та стильною брошкою.

Вишиванка з вишуканим коміром

Для візиту до української школи в Любляні дружина президента України обрала гарну білу вишиванку бренду EMBR із вишуканим коміром із флористичним орнаментом. Стильний верх Зеленська поєднувала із чорними штанами та білим поясом.

Бордовий костюм-двійка

У Словенії на робочій зустрічі перша леді України з’явилася в елегантному костюмі-двійці бордового кольору, який є одним із наймодніших цього сезону. Олена Зеленська доповнила образ блузою шоколадного відтінку з яскраво-блакитними вкрапленнями та гарною брошкою.

Чорний костюм із поясом-шнурком

Дружина президента підбила підсумки проєкту "Української книжкової полиці" і з'явилася у діловому чорному костюмі, який складався з жакета на запах та широких штанів. Аутфіт Зеленська підкреслила шнурком-поясом, акуратною зачіскою та мінімалістичними сережками.

"Телеграф" писав раніше про наймодніші образи Олени Зеленської у вишиванках. Перша леді віддає перевагу стильним фасонам і орнаментам зі змістом.