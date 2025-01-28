Хизувався туфлями зі шкіри страуса, крокодила та пітона. Якими речами й аксесуарами "понтувався" Янукович

У президента-втікача були годинники багатьох відомих брендів

Колишній президент України Віктор Янукович любив розкішне життя, про це свідчить його будинок у Межигір’ї та безліч речей, які були знайдені там після його втечі. Залишились у будинку й деякі предмети гардероба зрадника, зокрема, дорогі костюми.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, якими образами та аксесуарами любив дивувати Віктор Янукович публіку. Найбільшою його пристрастю було дороге взуття.

Як одягався Янукович і чому його гардероб часто обговорювали

Президент-втікач Віктор Янукович ніколи не вирізнявся вишуканим смаком та стилем, але намагався бути модним, щоб не поступатися іншим українським політикам. Як заявляв сам Янукович, костюми він переважно обирав італійської марки "Brioni". Втім, чорне кашемірове пальто зі шкіряними вставками, в якому часто з’являвся колишній глава держави, також належало цьому бренду.

Що мав Віктор Янукович

Однак Янукович любив дорогі аксесуари й неодноразово "світив" трендовими аксесуарами. Він мав годинник таких брендів як "Blancpain", вартістю 7-8 тисяч доларів (за курсом за 2010 рік), а також "IWC" і "Zenith", ціна яких стартувала від 10 тисяч доларів.

У Януковича були годинники кількох люксових брендів

Але найбільшою його пристрастю було взуття, яким він любив "понтовуватися" перед міжнародними партнерами. Варто лише згадати його черевики зі страусової шкіри, в яких він з’явився у Страсбурзі на засіданні ПАРЄ.

Янукович у туфлях із страусової шкіри

Те, що у Януковича були туфлі зі шкіри страуса, про любов до яких він розповідав, було помітно за опуклістю, характерною для такого виду шкіри. І таке взуття було ексклюзивним, його складно було знайти у модних колекціях. Однак у європейському суспільстві поява у таких туфлях розцінювалася як поганий тон.

На цьому "модні фішки" Януковича не скінчилися. Брюссель у 2006 році експрезидент підкорював чорними туфлями із крокодилової шкіри. Тоді їх оцінювали у три тисячі доларів.

Янукович у туфлях із крокодилової шкіри

А востаннє пристрасть до екзотичного шику зрадник виявив в Україні, у день свого висування у президенти. На заході він з’явився у чорних туфлях зі шкіри пітона.

Віктор Янукович похвалився взуттям зі шкіри пітона

"Телеграф" писав раніше, що відомо про батьків експрезидента Віктора Януковича. Його батька підозрювали у пособництві фашистам.