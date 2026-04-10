Можна і в суботу? Священник пояснив, коли святити паски та розговлятися

Деякі церкви проводять освячення навіть у суботу

Чимало людей напередодні Великодня задаються питанням, коли ж краще святити паски та сідати за святковий стіл. Адже зазвичай кожна сім'я має свої традиції, та чи існує універсальний час для святкування.

Відповідь дав священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Видюк у матеріалі "Телеграфу": "Що насправді є гріхом на Великдень, а що — ні: священник про головні заборони та міфи".

За словами Видюка, найкращим варіантом буде відвідати нічне богослужіння на Великодень. Після якого починають святити паски. Але якщо такої можливості немає, тоді можна освятити кошик й пізніше.

Освячення великодніх кошиків

"Найбільш традиційно — прийти одразу після Літургії або зранку, але конкретний час не є строго обов’язковим: у багатьох храмах освячують кілька годин поспіль. Також кілька останніх років у зв’язку з безпековою ситуацією у багатьох храмах освячення пасок проводиться напередодні Великодня у суботу, тому теж можна приходити і освячувати", — каже військовий капелан.

І вже після освячення кошика та паски можна сідати за святковий стіл та відпочивати. Зауважимо, що, за традицією, першою за столом куштують освячену паску, а потім вже інші страви.

Нагадаємо, що росіяни та українці святкують Великдень в один день, попри те, що Різдво в Україні наразі відзначають 25 грудня, а не 7 січня як в Росії. Вся справа у календарях, які використовують церкви.

