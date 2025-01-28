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Такі носили Френк Сінатра і Джон Леннон: що відомо про костюми Ющенка, які називали "одягом піжонів" (фото)

Автор
Вікторія Козар
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Автор
Що одягав третій президент України Віктор Ющенко
Що одягав третій президент України Віктор Ющенко. Фото Колаж "Телеграфу", gettyimages.com

Свого часу політика помітили в дорогому костюмі французького бренду

Віктор Ющенко запам'ятався в українській політиці як лідер Помаранчевої революції та третій президент України. Він відстоював проєвропейські цінності та боровся за відновлення історичної пам'яті. За час своєї каденції політик збудував собі маєток під Києвом з бджолиними фермами, хатою-музеєм і вітряками. Однак це не все, чим запам'ятався експрезидент.

Виявляється, Віктор Ющенко мав пристрасть до вишуканих і дорогих костюмів. Детальніше розповість "Телеграф".

У що одягався третій президент Віктор Ющенко

Під час одного з публічних заходів Віктора Ющенка помітили у вартісному темно-синьому костюмі. Коли політик запхав руку в кишеню, журналісти помітили підкладку з логотипом французького елітного бренду Zilli.

Віктор Ющенко що одягав
Віктор Ющенко в костюмі Zilli, фото УНІАН
Костюм Віктора Ющенка
Елітний костюм Віктора Ющенка, фото УНІАН

Станом на 2006 рік, найдешевший костюм у бутику Zilli вартував 3,5 тисяч доларів. Тоді долар був по 5 гривень, тож вбрання коштувало 17 тисяч гривень. Якщо б компанія не змінювала вартість, то у 2025 році ціна такого костюму сягнула б щонайменше 143 тисячі гривень.

Тоді як найдорожчі костюми на той час оцінювали у 5 тисяч гривень. Тоді це було 23 тисячі гривень, а зараз — 225 тисяч гривень.

Костюм Віктора Ющенка - ціна
Костюм Ющенка вартував від 3,5 до 5 тисяч доларів

Цікаво, що вбрання Zilli купували відомий американський джазовий співак Френк Сінатра та соліст популярного гурту The Beatles Джон Леннон. Костюм цього французького бренду носив і депутат Ігор Єремеєв, який згодом помер через падіння з коня.

Ігор Єремеєв дорогий костюм
Ігор Єремеєв у костюмі Zilli, фото УНІАН

Однак у Раді відгукувалися, що носити костюми Zilli — поганий топ, бо вони не відповідають ціні. Наприклад, депутат Дмитро Святаш зазначив, що заможні чоловіки у Франції не носять одяг цього бренду. А все тому, що їх обирають зазвичай для понтів, демонстрації приналежності до багатств.

"У Парижі дуже складно побачити багатих французів, які б носили цю марку. "Zilli" — це одяг для російських або арабських піжонів. Наприклад, у Женеві у бутіку "Zilli" є російськомовний продавець", — сказав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, як 20 років тому відбувалась інавгурація Віктора Ющенка. Політик частково не дотримався протоколу.

Теги:
#Бренд #Віктор Ющенко #Костюми