Замість коштовних костюмів - футболки за 500 гривень. Що носить Володимир Зеленський під час війни

Президент України носить кросівки за майже 1,5 тисячі гривень

Президент України Володимир Зеленський сильно змінився за період своєї каденції. Йдеться не лише про його гумор та зовнішність, але й про стиль. Якщо раніше глава нашої держави обирав коштовні класичні костюми та краватки, то зараз він носить одяг у стилі мілітарі і надає перевагу недорогим речам.

У перші дні після вторгнення Зеленський з'являвся на публіці у простих футболках кольору хакі та флісових куртках. Майже нічого не змінилося й донині.

По-перше, весь теперішній гардероб президента складається із недорогих та практичних речей і всі вони у темних відтінках. Повсякденні "луки" Зеленського складаються зі спортивних штанів та футболок кольору хакі чи з символічними надписами. Наприклад, у худі з надписом I'M UKRAINIAN він записував щоденне відеозвернення.

Також в "арсеналі" президента є футболки з тризубом, які створила дизайнерка з Луцька Катерина Ковальчук. Такі безрукавки стали модними в Україні саме після того, як їх став носити Зеленський.

Фоот: Офіс президента

Речі американського бренду "5.11" також часто можна побачити на президенті. Зокрема, футболку, вартістю 624 гривні, Володимир Зеленський одягав кілька разів. Також у його гардеробі є кілька сорочок цього бренду.

Фото: Associated Press

Hallyard — нідерландський бренд, який виробляє одяг та взуття для мисливців, рибалок та любителів активного відпочинку. Футболка вартістю 551 гривня, є у гардеробі президента.

Фото: Associated Press

Під час поїздок на передову та звільнені території Зеленський обирав тактичний одяг українських брендів, таких як М-ТАС. Це не лише забезпечувало практичність, але й підтримувало вітчизняних виробників. Проте, військову форму президент під час війни не носить, даючи цим сигнал громадянам, що славу військовослужбовців він собі не привласнює. Також Володимир Олександрович для поїздки у звільнену від російських окупантів Бучу був взутий у кросівки, вартістю 1540 гривень.

Володимир Зеленський у куртці бренду М-ТАС

Фото: Associated Press

Німецький бренд Lowa, який виготовляє взуття для активного відпочинку, також є у гардеробі президента. Зокрема, Володимир Зеленський має кросівки Innox GTX Lo TF Coyote вартістю 4800 гривень

Навіть на офіційних заходах, таких як зустрічі з іноземними лідерами, президент залишається вірним мілітарі-стилю. Це підкреслює, що країна перебуває у стані війни, а її лідер — разом із народом.

Останнім часом Володимир Олександрович обирає чорні сорочки та футболки з коміром. Майже на всіх однаковий принт — герб України.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися Володимир та Олена Зеленські за час війни. Раніше вони постійно трималися за руки на публіці та показували свої почуття, а зараз все змінилося.