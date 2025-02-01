Зеленский выше Путина? Сравниваем рост украинского лидера и российского диктатора

Путина часто обвиняют в манипуляциях с ростом

Среди президентов независимой Украины самый низкий рост у Владимира Зеленского, который в начале войны изменил стиль, в частности сменил галстуки на милитари. Однако он не уступает российскому диктатору Владимиру Путину, несмотря на то, что его точный рост сохраняют в секрете.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о росте украинского лидера Владимира Зеленского и выше ли он президента России. Мы сравнили данные, что есть в сети, а также фотографии.

Кто выше — Путин или Зеленский?

Интерес к росту президентов, особенно глав двух воюющих стран, нередко вызывает повышенный интерес. Владимир Зеленский и Владимир Путин — оба невысокие, и их рост не раз становился темой обсуждений.

Владимир Зеленский и Владимир Путин, Фото: Getty Images

В сети часто писали о том, что рост украинского лидера составляет 1,68 см, но в интервью Дмитрию Гордону президент Владимир Зеленский попросил не забирать у него четыре сантиметра, ответив, что его рост — 1,70. Такая же цифра была указана в Instagram "Зе-команды", когда была предвыборная гонка.

Какой рост у Владимира Зеленского

Что касается Путина, то здесь все сложнее, поскольку его настоящий рост пытаются скрыть. Разные источники называют от 1,52 см до 1,70 см, но чаще всего звучит цифра 1,68 см. Рост Путина часто был предметом обсуждений, поскольку многие пользователи сети неоднократно сравнивали его фотографии рядом с другими политиками, и видели не соответствие.

На фотографиях, сделанных в 2019 году во время саммита в нормандском формате, на котором присутствовал Владимир Зеленский и Владимир Путин, можно увидеть, что их рост примерно одинаковый. Рост президента Франции Эмманюэля Макрона, к слову, составляет 1,77 см.

Кто выше — Путин или Зеленский?

Но тут также важно учитывать, с какого фокуса был сделан тот или иной кадр, а также высоту каблука на обуви президентов. Но из-за своих манипуляций с ростом кровавый диктатор не раз становился посмешищем.

Например, в сети российского президента троллили из-за снимка с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Ее рост составляет 1, 73 см, но на фотографии Путин выглядит выше ее, хотя на самом деле это не так.

Какой рост у диктатора Владимира Путина

"Телеграф" писал ранее, на сколько Трамп выше российского президента. Новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет достаточно крупное телосложение.