Чому зали в "АТБ" заставлені коробками: причина проста

Українці обурюються незручностями у супермаркетах

У багатьох магазинах мережі "АТБ" іноді можна помітити коробки з товаром прямо в торговому залі. Деяких покупців це може обурювати, але на це є причина.

Про черговий такий випадок повідомила користувачка Threads. Вона поставила питання офіційному акаунту "АТБ" про те, чому в одному з магазинів їхньої мережі "зал заставлений товаром".

"Можна, звісно, називати це "робочим процесом", але по факту це відверта неповага до своїх же покупців", — обурилася дівчина.

Торгова зала АТБ.

Однак у коментарях користувачі соцмережі пояснили автору посту, що на це є причини. На думку одного з коментаторів, такі речі відбуваються через формат супермаркету — дискаунтер.

Довідка: дискаунтер — це роздрібний магазин, що пропонує товари за цінами нижчими за середньоринкові шляхом оптимізації витрат.

"Дискаунтери тримають низькі ціни, натомість мають менше працівників в залі, не таку красиву викладку, щось взагалі може в коробках стояти — знову ж таки економія на працівниках та площі", — вважає коментаторка.

Також один із користувачів, який заявив, що раніше працював в "АТБ", назвав ще одну можливу причину того, що відбувається.

"Відкрию таємницю — отакі моменти в торгівельному залі, це коли база прийшла раптово, а нижній склад може бути не розрахований на кількість піддонів у фурі. Або минула зміна його не підготувала", — говорить він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "АТБ" міг би бути не лише чорним чи синім.