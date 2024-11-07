Путіну буде ніяково: на скільки Трамп вищий за російського президента

Американський політик — доволі великий

За результатами виборів президента США перемогу здобув кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Він вже відзначився гучними заявами, що зможе закінчити війну Росії проти України, а також поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

А от те, що президент Росії Володимир Путін привітав Дональда Трампа з перемогою, поки лише чутки. Прессекретар диктатора Дмитро Пєсков назвав цю інформацію "недостовірною". Цікавим фактом є те, що новообраний глава держави є значно вищим за Путіна. "Телеграф" розкаже більше.

Який ріст і вага у Дональда Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп має досить велику статуру. Його зріст складає 6 футів 3 дюйми, тобто, 1 метр 90 сантиметрів. А вага американського політика становить 215 фунтів — 97,5 кілограмів.

Фото: Getty Images

Тоді як зріст російського диктатора Володимира Путіна є значно нижчим, ніж у Дональда Трампа. Так, у багатьох джерелах він зазначається як 170 сантиметрів.

Фото: Getty Images

Хоча насправді російський диктатор є нижчим. Це стало зрозуміло під час його зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином. Ріст очільника Північної Кореї вказується також як 170 сантиметрів, хоча помітно, що він носить спеціальні устілки, які додають кілька сантиметрів. Тому припускається, що справжній зріст президента КНДР є 162,5 сантиметри.

Фото: Getty Images

На спільних фото помітно, що лідер країни-окупантки не є вищим, ніж Кім Чен Ин. До того ж існує ймовірність, що Путін також одягає устілки для того, щоб виглядати вищим. Тому ріст Путіна також може варіюватися від 162 до 167 сантиметрів. Таким чином Трамп вищий за Путіна щонайменше на 25 сантиметрів.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про останню зустріч президента України Володимира Зеленського та на той час кандидата в президенти США Дональда Трампа. Розмова була нетривалою.