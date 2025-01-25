Змінив краватки на мілітарі, відростив бороду і носить окуляри: як змінився Зеленський за час президентства

За роки правління у Зеленського змінився не лише стиль, а й погляд

З 2019 року Володимир Зеленський викликає інтерес у всього світу, адже з талановитого коміка, який не мав відношення до політичного життя, йому вдалося стати президентом України. І на період його правління випало найважче випробування — жорстока війна з Росією. За роки президентства він сильно змінився зовні, але ці зміни зробили його більш мужнім і суворим, як і належить главі держави, яка бореться за свою незалежність.

"Телеграф" розповів, як змінився стиль та погляд Володимира Зеленського, який сьогодні, 25 січня, відзначає своє 47-річчя. У травні 2025 року буде шість років, як він обіймає посаду президента України.

Як Володимир Зеленський прийшов до влади

До 2019 року, який став переломним у його житті, Володимир Зеленський розвивався як комік, артист, сценарист та продюсер. Володимир брав участь у багатьох проєктах, де посідав призові місця. Але головним його дітищем була студія "Квартал 95", в яку він вкладав свою душу і частенько на сцені "підколював" українських чиновників.

Чутки про участь Володимира Зеленського у президентських перегонах з’явилися після виходу серіалу "Слуга народу", де він зіграв простого вчителя, який стає главою держави та починає викорінювати корупцію. Разом із рейтингом серіалу зростав і особистий рейтинг Володимира Зеленського серед населення.

Володимир Зеленський став кандидатом у президенти після виходу "Слуги народу"

На початку 2019 року Зеленський офіційно оголосив, що йде на вибори й отримав у першому турі, який проходив 31 березня, 30% голосів виборців, а у другому турі здобув беззаперечну перемогу, здобувши 73% голосів проти 24% Петра Порошенка.

Володимир Зеленський здобув на виборах 73% голосів, Фото: Getty Images

20 травня 2019 року у стінах парламенту України відбулася інавгурація Володимира Зеленського. Тоді він заявив, що розпускає восьмий склад парламенту.

Володимир Зеленський під час інавгурації у 2019 році, Фото: Getty Images

Як Володимир Зеленський змінився на посту президента

Ставши главою держави Володимир Зеленський змінив стиль, став з’являтися у гарних ділових костюмах, з доглянутим поголеним обличчям та зі своєю фірмовою усмішкою. Але після 24 лютого, який став фатальним для нашої країни, у зовнішності президента України відбулася трансформація.

Зеленський став носити костюми з краватками, Фото: Getty Images

Яким був стиль Володимира Зеленського у 2019 році, Фото: Getty Images

У діловому образі Зеленський востаннє постав перед українцями 23 лютого 2022 року, за кілька годин до початку повномасштабної війни з Росією. З того часу Володимир замість випрасуваних костюмів із краватками став носити одяг кольору хакі, іноді він з’являтиметься у футболках чи кофтах чорного кольору з українською символікою.

Як змінився Володимир Зеленський з початку війни, Фото: Getty Images

На вигляд можна сказати, що Зеленський мало спить, тому очі виглядають втомленими, а замість виголеного підборіддя у нього з’явилася щетина. Щобільше, у президента України виникли проблеми із зором, тому він носить окуляри.

Володимир Зеленський на початку президентства і зараз, Фото: Getty Images

Вперше прилюдно Зеленський з’явився в окулярах під час робочої поїздки до Нідерландів, коли підписував документи. "Я втратив зір, це фізично. А навпаки, вважаю, що я людей бачу. Ми багато працювали, повного світла не було ", — зізнався глава держави.

Володимир Зеленський почав носити окуляри

Вічна посмішка Володимира Зеленського змінилася суворим та задумливим поглядом. Навіть дружина Олена зазначала, що з початку війни її чоловік практично перестав посміхатися. Але своїми діями та рішеннями на фронті Зеленський показує, що став більш мужнім, цілеспрямованим, а свій гнів та стійкість спрямовує на наближення нашої перемоги.

У Володимира Зеленського навіть змінився погляд, Фото: Getty Images

Але якими б не були зміни у зовнішності, Володимир Зеленський є одним із найвпливовіших політиків Європи, він давно заслужив на повагу всього світу, оскільки зміг об’єднати навколо України міжнародну коаліцію та показати наскільки непохитним є наш народ.

Володимир Зеленський з початку війни перейшов на мілітарі-стиль, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, як виглядав Зеленський за часів КВК та на початку кар’єри на телебаченні. На той час він експериментував зі стрижками, вусами та бородою.