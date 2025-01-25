Змінив краватки на мілітарі, відростив бороду і носить окуляри: як змінився Зеленський за час президентства
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За роки правління у Зеленського змінився не лише стиль, а й погляд
З 2019 року Володимир Зеленський викликає інтерес у всього світу, адже з талановитого коміка, який не мав відношення до політичного життя, йому вдалося стати президентом України. І на період його правління випало найважче випробування — жорстока війна з Росією. За роки президентства він сильно змінився зовні, але ці зміни зробили його більш мужнім і суворим, як і належить главі держави, яка бореться за свою незалежність.
"Телеграф" розповів, як змінився стиль та погляд Володимира Зеленського, який сьогодні, 25 січня, відзначає своє 47-річчя. У травні 2025 року буде шість років, як він обіймає посаду президента України.
Як Володимир Зеленський прийшов до влади
До 2019 року, який став переломним у його житті, Володимир Зеленський розвивався як комік, артист, сценарист та продюсер. Володимир брав участь у багатьох проєктах, де посідав призові місця. Але головним його дітищем була студія "Квартал 95", в яку він вкладав свою душу і частенько на сцені "підколював" українських чиновників.
Чутки про участь Володимира Зеленського у президентських перегонах з’явилися після виходу серіалу "Слуга народу", де він зіграв простого вчителя, який стає главою держави та починає викорінювати корупцію. Разом із рейтингом серіалу зростав і особистий рейтинг Володимира Зеленського серед населення.
На початку 2019 року Зеленський офіційно оголосив, що йде на вибори й отримав у першому турі, який проходив 31 березня, 30% голосів виборців, а у другому турі здобув беззаперечну перемогу, здобувши 73% голосів проти 24% Петра Порошенка.
20 травня 2019 року у стінах парламенту України відбулася інавгурація Володимира Зеленського. Тоді він заявив, що розпускає восьмий склад парламенту.
Як Володимир Зеленський змінився на посту президента
Ставши главою держави Володимир Зеленський змінив стиль, став з’являтися у гарних ділових костюмах, з доглянутим поголеним обличчям та зі своєю фірмовою усмішкою. Але після 24 лютого, який став фатальним для нашої країни, у зовнішності президента України відбулася трансформація.
У діловому образі Зеленський востаннє постав перед українцями 23 лютого 2022 року, за кілька годин до початку повномасштабної війни з Росією. З того часу Володимир замість випрасуваних костюмів із краватками став носити одяг кольору хакі, іноді він з’являтиметься у футболках чи кофтах чорного кольору з українською символікою.
На вигляд можна сказати, що Зеленський мало спить, тому очі виглядають втомленими, а замість виголеного підборіддя у нього з’явилася щетина. Щобільше, у президента України виникли проблеми із зором, тому він носить окуляри.
Вперше прилюдно Зеленський з’явився в окулярах під час робочої поїздки до Нідерландів, коли підписував документи. "Я втратив зір, це фізично. А навпаки, вважаю, що я людей бачу. Ми багато працювали, повного світла не було ", — зізнався глава держави.
Вічна посмішка Володимира Зеленського змінилася суворим та задумливим поглядом. Навіть дружина Олена зазначала, що з початку війни її чоловік практично перестав посміхатися. Але своїми діями та рішеннями на фронті Зеленський показує, що став більш мужнім, цілеспрямованим, а свій гнів та стійкість спрямовує на наближення нашої перемоги.
Але якими б не були зміни у зовнішності, Володимир Зеленський є одним із найвпливовіших політиків Європи, він давно заслужив на повагу всього світу, оскільки зміг об’єднати навколо України міжнародну коаліцію та показати наскільки непохитним є наш народ.
"Телеграф" писав раніше, як виглядав Зеленський за часів КВК та на початку кар’єри на телебаченні. На той час він експериментував зі стрижками, вусами та бородою.