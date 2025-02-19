Звідки взялися цигани на українських землях: правда про 500 років спільної історії

Маловідомі факти про походження, традиції та історичну долю цього самобутнього народу в Україні

Цигани, роми, джипсі – як їх тільки не називали! Цей загадковий народ, оповитий міфами та легендами, століттями живе пліч-о-пліч з українцями. Вони прийшли до Європи з далеких країв – чи то з Єгипту, чи з Вавилону, а можливо, навіть з Індії або з міфічної Атлантиди.

Їм приписують вміння ворожити, володіння гіпнозом, наявність власних баронів, кочовий спосіб життя, спів романсів і нелюбов до "гадже" – тобто до нас з вами. Але ким вони є насправді, розповів

Звідки пішли цигани

Цигани не створили власної писемності, тому їхню історію писали інші, часто ворожі народи. Усна пам'ять зберігає лише фрагменти минулого, тому встановити їхнє походження – завдання не з легких.

Лінгвісти та генетики сходяться на думці, що цигани вийшли з Індії. І сьогодні там живуть кочові племена та касти, схожі на циган – акробати, торговці, ковалі, музиканти та заклиначі змій. Коли та чому цигани покинули свою батьківщину – невідомо, але вже у 1054 році їх згадують у візантійських документах.

Як цигани опинилися в Україні

На українських землях роми з'явилися значно пізніше, ніж у Візантії. Їхня присутність зафіксована на острові Крит, у Сербії та Болгарії. На початку XV століття їхні табори дісталися Чехії, а згодом і Франції, де їх почали називати "богемін" – тобто богемцями.

Одночасно з Францією цигани з'явилися і на українських землях. Письмові джерела Речі Посполитої свідчать, що вони живуть поруч з українцями мінімум півтисячі років. Прийшли вони до нас головним чином з Балкан, із земель теперішньої Румунії. На північні землі України (Волинь та Полісся) роми прийшли з литовських земель Балтії, Поділля заселили так звані "влахи" (з Волощини), "унгрікарома" – з Угорщини, а "кримлитікарома" – кримські цигани, які дісталися півострова з Бессарабії.

Найчисельніша в Україні група зветься "сервами" і, судячи з назви, прийшли через Сербію. Мова цієї групи зазнала такого впливу українського середовища, що їх називають українськими циганами.

Цигани в історії України

Антициганські закони та побутові переслідування у більшості європейських країн призвели до того, що кочовий спосіб життя став єдиним варіантом виживання циган. У Речі Посполитій для управління циганами було запроваджено посаду старшини, якого називали також циганським королем. Він мав забезпечувати адміністративну владу, збирання податків та здійснювати суд над циганами. Резиденцією циганських королів стало містечко Мір в Білорусі, яке отримало назву "циганська столиця".

Ковальство та дрібне ремісництво було однією з головних спеціалізацій циган, разом із торгівлею кіньми. Вони мандрували від села до села з мобільним горном та ковадлом, пропонуючи свої послуги. Цигани були майстерними ковалями, їх охоче залучали до ремонту зброї у часи козаччини.

Російська імперія, яка захопила українські землі після розділів Польщі, також вимагала від циган припинити кочівлю. Влада Київської губернії надала їм річний термін для обрання постійного місця проживання, після чого незгодних оголосила волоцюгами і почала переслідувати.

Утиски циган

В Іспанії, Німеччині, Франції, Англії, та інших країнах приймали закони, які забороняли ромському населенню в'їзд, кочування, одруження. Доходило до публічних страт та відбирання дітей. В Румунії роми були рабами, яких продавали на аукціонах аж до середини XIX століття!

Російська імперія змушувала ромів припинити кочування, інакше оголошувала волоцюгами та переслідувала. Проте, тим, хто осідав, давала пільги. Через постійні утиски у ромів сформувалося ставлення "свій-чужий", де "гадже" (не-роми) не підпадали під загальноприйняті моральні норми.

Попри всі труднощі, цигани зробили значний внесок у культуру України. Їхня музика, танці, ремесла та традиції збагатили нашу спадщину. У Російській імперії виник своєрідний мистецький культ циган, який оспівував їхнє прагнення свободи.

Цигани створили окремий жанр – російський циганський романс, до якого потрапили й "Очі чорни" Євгена Гребінки. Сучасне музичне звучання романс набув завдяки композитору Флоріану Герману.