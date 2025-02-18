Спочатку мав інше значення: як термін "Малоросія" став інструментом імперської політики

Дослідження еволюції цього слова розкриває механізми імперської політики щодо України

У сучасній українській історіографії термін "Малоросія" став символом колоніальної політики Російської імперії, хоча початково він мав зовсім інше значення. Сьогодні він викликає гострі дискусії в українському суспільстві, хоча насправді пройшов складний шлях трансформації від нейтрального географічного позначення до символу колоніальної політики Російської імперії.

Спочатку термін "Малоросія" використовувався в церковних колах для позначення історичних українських земель у XVII-XVIII століттях. Префікс "мало-" не мав применшувального значення, а навпаки, вказував на історичне ядро, "материнську Русь", звідки починалась історія східнослов'янської державності.

Зміна значення

Однак з часом, особливо після входження українських земель до складу Російської імперії, термін почав набувати іншого змісту. Він перетворився на інструмент імперської політики, спрямованої на заперечення окремішності української нації та її підпорядкування російському центру.

Малоросійська колегія як символ контролю

Яскравим прикладом такої трансформації стало створення Малоросійської колегії в 1722 році за наказом Петра I. Цей адміністративний орган фактично замінив автономне українське правління і став механізмом прямого російського контролю над українськими землями.

Колегія здійснювала:

нагляд за діяльністю українського гетьмана;

контроль над фінансами та судочинством;

поступове обмеження української автономії.

Сучасне сприйняття

Сьогодні термін "Малоросія" розглядається істориками та суспільством як символ колоніальної політики та применшення національної ідентичності українців. Його використання в сучасному контексті вважається некоректним та таким, що несе негативне історичне навантаження. Вивчення історії цього терміну допомагає краще зрозуміти механізми імперської політики та шляхи формування сучасної української національної свідомості.

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