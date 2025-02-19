Откуда взялись цыгане на украинских землях: правда о 500 годах общей истории

Малоизвестные факты о происхождении, традициях и исторической судьбе этого самобытного народа в Украине

Цыгане, ромы, джипси – как их только не называли! Этот загадочный народ, окутанный мифами и легендами, веками живет бок о бок с украинцами. Они пришли в Европу из дальних краев – то ли из Египта или Вавилона, а возможно даже из Индии или из мифической Атлантиды.

Им приписывают умение гадать, владение гипнозом, наличие собственных баронов, кочевой образ жизни, пение романсов и нелюбовь к "гадже" – то есть к нам с вами. Но кем они на самом деле?

Откуда пошли цыгане

Цыгане не создали собственной письменности, поэтому их историю писали другие, часто враждебные народы. Устная память хранит только фрагменты прошлого, поэтому установить их происхождение – задача не из легких.

Лингвисты и генетики сходятся во мнении, что цыгане вышли из Индии. И сегодня там живут кочевые племена и касты, похожие на цыган – акробаты, торговцы, кузнецы, музыканты и заклинатели змей. Когда и почему цыгане покинули свою родину, неизвестно, но уже в 1054 году их упоминают в византийских документах.

Как цыгане оказались в Украине

На украинских землях ромы появились гораздо позже, чем в Византии. Их присутствие зафиксировано на острове Крит, Сербии и Болгарии. В начале XV века их тоборы добрались до Чехии, а впоследствии и Франции, где их стали называть "богемин" – то есть богемцами.

Одновременно с Францией цыгане появились и на украинских землях. Письменные источники Речи Посполитой свидетельствуют о том, что они живут рядом с украинцами минимум полтысячи лет. Пришли они к нам главным образом с Балкан, с земель нынешней Румынии. На северные земли Украины (Волынь и Полесье) ромы пришли с литовских земель Балтии, Подолье заселили так называемые "влахи" (с Валахии), "угрикарома" — из Венгрии, а "крымлитикарома" — крымские цыгане, которые добрались до полуострова из Бессарабии.

Самая многочисленная в Украине группа называется "сервами" и, судя по названию, пришли через Сербию. Язык этой группы испытал такое влияние украинской среды, что их называют украинскими цыганами.

Цыгане в истории Украины

Антицыганские законы и бытовые преследования в большинстве европейских стран привели к тому, что кочевой образ жизни стал единственным вариантом выживания цыган. В Речи Посполитой для управления цыганами была введена должность старшины, которую называли также цыганским королем. Он должен обеспечивать административную власть, сбор налогов и осуществлять суд над цыганами. Резиденцией цыганских королей стал городок Мир в Беларуси, получивший название "цыганская столица".

Кузнечное дело и мелкое ремесленничество было одной из главных специализаций цыган, вместе с торговлей лошадьми. Они путешествовали от села к селу с мобильным горном и наковальней, предлагая свои услуги. Цыгане были искусными кузнецами, их охотно привлекали к ремонту оружия во времена казачества.

Российская империя, захватившая украинские земли после разделов Польши, также потребовала от цыган прекратить кочевание. Власти Киевской губернии предоставили им годовой срок для избрания постоянного места жительства, после чего несогласных объявили бродягами и начали преследовать.

Притеснения цыган

В Испании, Германии, Франции, Англии и других странах принимали законы, запрещавшие ромскому населению въезд, кочевание, женитьбу. Доходило до публичных казней и отнятия детей. В Румынии ромы были рабами, продаваемыми на аукционах вплоть до середины XIX века!

Российская империя заставляла ромов прекратить кочевать, иначе объявляла бродягами и преследовала. Тем не менее оседлым давала льготы. Из-за постоянных притеснений у ромов сформировалось отношение "свой-чужой", где "гадже" (не-ромы) не подпадали под общепринятые моральные нормы.

Несмотря на все трудности, цыгане внесли значительный вклад в культуру Украины. Их музыка, танцы, ремесла и традиции обогатили наше наследие. В Российской империи возник своеобразный художественный культ цыган, воспевавший их стремление к свободе.

Цыгане создали отдельный жанр – цыганский романс, в который попали и "Глаза черны" Евгения Гребинки. Современное музыкальное звучание романс приобрел благодаря композитору Флориану Герману.