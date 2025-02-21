Ремонт фасадів важливіший за лікування військових? Дивні витрати київського бюджету-2025 (документ)

Чиновники з КМВА вирішили вкатати в стіни мільйони

У той час, коли кожна гривня має значення для обороноздатності країни, Департамент охорони здоров'я КМДА планує 2025 року витратити значні суми на ремонтні роботи. Згідно з наказом №53 від 15.01.2025, підписаним директоркою департаменту Валентиною Гінзбург, десятки мільйонів бюджетних коштів спрямують не на модернізацію операційних чи реабілітаційних відділень для поранених захисників, а на оновлення фасадів та інші некритичні роботи.

Відповідний документ отримав у своє розпорядження "Телеграф". Видання розбиралося, куди ж саме спрямують ці кошти.

Як виявилося, у Департаменті охорони здоров’я столиці не вважають пріоритетними витрати на реанімації, операційні та реабілітаційні відділення у комунальних некомерційних підприємствах (КНП), де надають допомогу військовим та киянам.

Валентина Гінзбург

Ось як розподілять кошти на ремонтні роботи у медзакладах 2025 року:

КНП "Консультативно-діагностичний центр" Печерського району м. Києва (вул. Професора Підвисоцького, 13) отримає 4 033 874 грн на капітальний ремонт ліфтів з облаштуванням безбар'єрного середовища для осіб з інвалідністю.

на капітальний ремонт ліфтів з облаштуванням безбар'єрного середовища для осіб з інвалідністю. КНП "Консультативно-діагностичний центр" Солом'янського району м. Києва (вул. Гарматна, 36) отримає 26 149 198 грн на капітальний ремонт фасадів та покрівлі.

на капітальний ремонт фасадів та покрівлі. КНП "Консультативно-діагностичний центр" Шевченківського району м. Києва (вул. Саксаганського, 100) отримає цілих 120 000 000 грн на ремонтні роботи. З них 60 млн підуть начебто як на капітальний ремонт, а насправді — на облаштування в будівлі безбар'єрного простору. Таку ж суму витратять на утеплення фасадів.

на ремонтні роботи. З них підуть начебто як на капітальний ремонт, а насправді — на облаштування в будівлі безбар'єрного простору. Таку ж суму витратять на утеплення фасадів. Цікаво порівняти, що на первинну медичну допомогу населенню виділять 186 982 625 грн .

. За іншою статтею витрат на капітальний ремонт будівель виділять ще 97 120 173 грн. З них на ремонт інженерних мереж (опалення, водопостачання, каналізація) — 15 974 653 грн, ремонт ліфтів — 4 922 320 грн, ремонт приміщень — 65 115 829 грн та протипожежні заходи — 3 849 650 грн.

Дивує, що серед пріоритетів фінансування (майже 90 млн грн) пані Гінзбург виявилися саме фасади та зовнішні роботи, тоді як внутрішні приміщення, де безпосередньо надають медичну допомогу, не отримують належних коштів.

Також раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі під час війни хочуть витратити 50 млн гривень на капремонт закладу культури. Такі гроші планують витратити на ремонт комунального закладу культури "АРТТЕРИТОРІЯ".