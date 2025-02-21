Ремонт фасадов важнее лечения военных? Странные расходы киевского бюджета-2025 (документ)

Чиновники из КМВА решили вкатать в стены миллионы

В то время когда каждая гривна имеет значение для обороноспособности страны, Департамент здравоохранения КГГА планирует в 2025 году потратить значительные суммы на ремонтные работы. Согласно приказу №53 от 15.01.2025, подписанному директором департамента Валентиной Гинзбург, десятки миллионов бюджетных средств направят не на модернизацию операционных или реабилитационных отделений для раненых защитников, а на обновление фасадов и другие некритические работы.

Соответствующий документ получил в свое распоряжение "Телеграф". Издание разбиралось, куда же направят эти средства.

Как оказалось, в Департаменте здравоохранения столицы не считают приоритетными расходы на реанимацию, операционным и реабилитационным отделениям в коммунальных некоммерческих предприятиях (КНП), где оказывают помощь военным и киевлянам.

Валентина Гинзбург

Вот как распределят средства на ремонтные работы в медучреждениях 2025:

КНП "Консультативно диагностический центр" Печерского района г. Киева (ул. Профессора Пидвысоцкого, 13) получит 4 033 874 грн на капитальный ремонт лифтов с обустройством безбарьерной среды для лиц с инвалидностью.

на капитальный ремонт лифтов с обустройством безбарьерной среды для лиц с инвалидностью. КНП "Консультативно диагностический центр" Соломенского района г. Киев (ул. Гарматная, 36) получит 26 149 198 грн на капитальный ремонт фасадов и кровли.

на капитальный ремонт фасадов и кровли. КНП "Консультативно диагностический центр" Шевченковского района г. Киев (ул. Саксаганского, 100) получит целых 120 000 000 грн на ремонтные работы. Из них 60 млн пойдут как на капитальный ремонт, а на самом деле — на обустройство в здании безбарьерного пространства. Такую же сумму потратят на утепление фасадов.

на ремонтные работы. Из них пойдут как на капитальный ремонт, а на самом деле — на обустройство в здании безбарьерного пространства. Такую же сумму потратят на утепление фасадов. Интересно сравнить, что на первичную медицинскую помощь населению выделят 186 982 625 грн .

. По другой статье расходов на капитальный ремонт зданий выделят еще 97 120 173 грн. Из них на ремонт инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация) — 15 974 653 грн, ремонт лифтов — 4 922 320 грн, ремонт помещений — 65 115 829 грн и противопожарные мероприятия — 3 849 650 грн.

Удивляет, что среди приоритетов финансирования (почти 90 млн грн) госпожа Гинзбург оказались именно фасады и внешние работы, тогда как внутренние помещения, где оказывают медицинскую помощь, не получают надлежащих средств.

Также ранее Телеграф писал, что в Днепре во время войны хотят потратить 50 млн гривен на капремонт заведения культуры. Такие деньги планируют потратить на ремонт коммунального учреждения культуры "АРТТЕРИТОРИЯ".