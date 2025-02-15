В Дніпрі під час війни хочуть витратити 50 млн гривень на капремонт закладу культури

Оплата буде здійснена за фактом виконаних робіт, протягом 120 днів

В Дніпрі, де раніше оголосили тендер на придбання прапорів на пів мільйона, тепер хочуть витратити понад 50 мільйонів на ремонт комунального закладу культури. Викликає великі сумніви, що саме на це варто витрачати такі кошти зараз, коли фронт наближається до Дніпропетровщини.

Відповідний тендер розміщено на платформі онлайн-закупівель Рrozorro. Очікувана вартість замовлення становить 50 730 245 гривень.

Такі гроші планують витратити на ремонт комунального закладу культури "АРТТЕРИТОРІЯ". Він розташований у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького, 118 А. На його базі працюють творчі колективи, гуртки, студії, клуби за інтересами, проводяться спортивні змагання. Також там проходять лекції та семінари культурно-мистецької тематики.

Тендер було опубліковано 14 лютого, пропозиції прийматимуть до 4 березня. Роботи мають бути виконані до 25 грудня 2026 року. Той, хто виграє торги, буде робити капітальний ремонт комплексної системи протипожежного захисту в будівлі "АРТТЕРИТОРІЇ" (філія "Культурно-спортивний комплекс "Шинник"). Оплата буде здійснена за фактом виконаних робіт, протягом 120 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Кривому розі оголосили тендер на сотні тисяч гривень. Їх хочуть витратити на книги.