Україна запросила термінове засідання Ради безпеки ООН після удару по Кривому Розі

За словами глави МЗС, Росія має відповісти на пропозицію США щодо повного припинення вогню, яку Україна прийняла

Україна запросила термінове засідання Ради безпеки ООН після удару балістичною ракетою по Кривому Рогу, який стався 4 квітня. Внаслідок ворожої атаки загинули 9 дітей, що стало рекордною кількістю дітей, які загинули внаслідок одного удару з 2022 року.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х.

"Внаслідок балістичного удару Росії по Кривому Рогу минулого тижня загинуло дев'ять дітей. Це найбільша кількість українських дітей, які загинули внаслідок одного нападу з 2022 року", — написав він.

Глава МЗС зазначив, що удару по дитячому майданчику у звичайному житловому районі було завдано ракетою з касетною боєголовкою, щоб убити якнайбільше людей.

"Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, щоб привернути увагу до російських злочинів. Обидва засідання відбудуться завтра (8 квітня — ред.) та сприятимуть просуванню зусиль щодо досягнення миру та підвищення відповідальності", — йдеться у публікації.

Сибіга наголосив, що рішуча міжнародна відповідь на звірства росіян має вирішальне значення. Щоб терор не став нормою, Україна закликала до рішучого засудження та рішучих дій.

"Росія має припинити терор проти українських дітей та мирних жителів, відповісти на пропозицію США про повне припинення вогню, яке Україна прийняла, і покласти край війні", — додав глава зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, українські військові вже почали відправляти до Росії "відповіді" за удар по дитячому майданчику у Кривому Рогу. З'явилося відео, де видно, як український боєць пише на дроні "За Кривий Ріг". Ймовірно, цей БПЛА буде застосований на фронті під час атаки по окупантах.