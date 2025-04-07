Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН после удара по Кривому Рогу

По словам главы МИД, Россия должна ответить на предложение США о полном прекращении огня, которое Украина приняла

Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН после удара баллистической ракетой по Кривому Рогу, который произошел 4 апреля. В результате вражеской атаки погибли 9 детей, что стало рекордным количеством детей, погибших в результате одного удара.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х.

"В результате баллистического удара России по Кривому Рогу на прошлой неделе погибли девять детей. Это самое большое число украинских детей, погибших в результате одного нападения с 2022 года", — написал он.

Глава МИД отметил, что удар по детской площадке в обычном жилом районе был нанесен ракетой с кассетной боеголовкой, чтобы убить как можно больше людей.

"Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, чтобы привлечь внимание к российским преступлениям. Оба заседания состоятся завтра (8 апреля — ред.) и будут способствовать продвижению усилий по достижению мира и повышению ответственности", — говорится в публикации.

Сибига подчеркнул, что решительный международный ответ на зверства россиян имеет решающее значение. Чтобы террор не стал нормой, Украина призвала к решительному осуждению и решительным действиям.

"Россия должна прекратить террор против украинских детей и мирных жителей, ответить на предложение США о полном прекращении огня, которое Украина приняла, и положить конец войне", — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, украинские военные уже начали отправлять в Россию "ответы" за удар по детской площадке в Кривом Роге. Появилось видео, на котором видно, как украинский боец пишет на дроне "За Кривой Рог". Вероятно этот БПЛА будет применен на фронте во время атаки по оккупантам.