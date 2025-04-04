Хотіли вбити велику кількість людей: стало відомо, чим росіяни атакували Кривий Ріг

Частини боєприпасу ще можуть являти собою небезпеку для містян

В п'ятницю, 4 квітня, у Кривому Розі Дніпропетровської області під час повітряної тривоги пролунав вибух. Вже відомо про 14 загиблих, з яких 6 дітей, та понад 50 поранених внаслідок ворожої атаки. Кількість жертв продовжує зростати.

Росіяни завдали удару касетною балістичною ракетою "Іскандер". Про це повідомив керівник Центру протидії дезинформації РНБО Андрій Коваленко.

"Касетна балістична ракета росіян, попередньо "Іскандер". Це свідомий удар для того, щоб вбити велику кількість людей", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Як працюють касети "Іскандера"

"Іскандер" — це балістична ракета тактичного чи оперативно-тактичного призначення з максимальною дальністю пуску до 500 км. На озброєння ЗС РФ ці ракетні комплекси з'явилися приблизно 15 років тому, замінивши комплекси "Точка-У". За загальновідомими даними, касетні боєприпаси для "Іскандерів" мають 54 уражальні елементи.

В Україні та Росії використання касетних боєприпасів не є забороненим, але існують міжнародні конвенції, що забороняють застосування боєприпасів невибіркової дії, якщо при цьому може постраждати цивільне населення.

Ракета долітає до заздалегідь встановленої точки та вибухає в повітрі. Після розриву бойової частини, суббоєприпаси розсіюються та являють собою небезпеку, оскільки потім цивільне населення підривається на них.

Обстановка після атаки

Відомо, що під час атаки 4 квітня росіяни поцілили у житловий квартал. Біля епіцентру вибуху знаходився дитячий майданчик. Кількість загиблих і постраждалих росте. На вулицях Кривого Рогу чимало тіл загиблих.

Від вибуху постраждали житлові будинки, у них повилітали вікна та двері. Місце трагедії усипане уламками. Згоріло чимало авто.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію у своєму офіційному зверненні. За його словами, удар по житлових районах Кривого Рогу може стати ще одним доказом воєнних злочинів Росії.