Війна вплинула навіть на те, які імена українці обирають для своїх дітей

Деякі українські імена особливо дратують росіян, а війна, яку вони ведуть проти нас, вплинула на те, як батьки називають своїх дітей. У 2022 році деякі українці називали дітей Джавеліна чи Байрактар (зброя, яка допомогла українцям вистояти на початку вторгнення), а також є імена, які пов'язані з перемогою.

"Телеграф", посилаючись на штучний інтелект ChatGPT розповідає про імена, якими можна назвати дитину на честь Перемоги, якої українці не лише чекають, але й наближають всіма силами. Нейромережа назвала імена для дівчаток та для хлопчиків.

7 переможних імен для дівчаток

Вікторія – найпоширеніше ім’я, буквально означає "перемога"

– найпоширеніше ім’я, буквально означає "перемога" Ніка – коротке, звучне ім’я, теж від грецького слова "перемога"

– коротке, звучне ім’я, теж від грецького слова "перемога" Ніколь – сучасне, популярне ім’я, що має значення "переможниця народів"

– сучасне, популярне ім’я, що має значення "переможниця народів" Славомира – слов’янське ім’я, "та, що прославляє мир" або "славна у перемозі"

– слов’янське ім’я, "та, що прославляє мир" або "славна у перемозі" Зореслава – поетичне ім’я, "слава як зоря", символ перемоги світла над темрявою

– поетичне ім’я, "слава як зоря", символ перемоги світла над темрявою Мирослава – означає "слава миру" або "славна у мирі", що настає у результаті перемоги

– означає "слава миру" або "славна у мирі", що настає у результаті перемоги Ярослава – потужне ім’я зі значенням "сильна й славна", переможний образ

7 переможних імен для хлопчиків

Віктор – класичне ім’я, напряму означає "переможець"

– класичне ім’я, напряму означає "переможець" Ярослав – одне з найпопулярніших, означає "сильний у славі" або "ярий (могутній) і славний"

– одне з найпопулярніших, означає "сильний у славі" або "ярий (могутній) і славний" Станіслав – "той, хто стане славним", має підтекст досягнення, перемоги

– "той, хто стане славним", має підтекст досягнення, перемоги Мирослав – "той, хто славить мир", а мир часто є плодом перемоги

– "той, хто славить мир", а мир часто є плодом перемоги Богуслав – "той, що має Божу славу", означає переможець із божою підтримкою

– "той, що має Божу славу", означає переможець із божою підтримкою Славомир – "слава миру" або "той, хто прославляє мир"

– "слава миру" або "той, хто прославляє мир" Андрій – має грецьке походження (означає "мужній, хоробрий") асоціюється з воїном, переможцем

Раніше "Телеграф" розповідав, власникам яких імен участь у боях дається найважче. Однак, завдяки розвиненому почуттю емпатії, ці люди можуть бути бойовими медиками та рятувати життя на фронті, займатися евакуацією або збирати гуманітарну допомогу як волонтери.