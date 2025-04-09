Не лише Вікторія та Віктор. Як назвати дитину на честь перемоги
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Війна вплинула навіть на те, які імена українці обирають для своїх дітей
Деякі українські імена особливо дратують росіян, а війна, яку вони ведуть проти нас, вплинула на те, як батьки називають своїх дітей. У 2022 році деякі українці називали дітей Джавеліна чи Байрактар (зброя, яка допомогла українцям вистояти на початку вторгнення), а також є імена, які пов'язані з перемогою.
"Телеграф", посилаючись на штучний інтелект ChatGPT розповідає про імена, якими можна назвати дитину на честь Перемоги, якої українці не лише чекають, але й наближають всіма силами. Нейромережа назвала імена для дівчаток та для хлопчиків.
7 переможних імен для дівчаток
- Вікторія – найпоширеніше ім’я, буквально означає "перемога"
- Ніка – коротке, звучне ім’я, теж від грецького слова "перемога"
- Ніколь – сучасне, популярне ім’я, що має значення "переможниця народів"
- Славомира – слов’янське ім’я, "та, що прославляє мир" або "славна у перемозі"
- Зореслава – поетичне ім’я, "слава як зоря", символ перемоги світла над темрявою
- Мирослава – означає "слава миру" або "славна у мирі", що настає у результаті перемоги
- Ярослава – потужне ім’я зі значенням "сильна й славна", переможний образ
7 переможних імен для хлопчиків
- Віктор – класичне ім’я, напряму означає "переможець"
- Ярослав – одне з найпопулярніших, означає "сильний у славі" або "ярий (могутній) і славний"
- Станіслав – "той, хто стане славним", має підтекст досягнення, перемоги
- Мирослав – "той, хто славить мир", а мир часто є плодом перемоги
- Богуслав – "той, що має Божу славу", означає переможець із божою підтримкою
- Славомир – "слава миру" або "той, хто прославляє мир"
- Андрій – має грецьке походження (означає "мужній, хоробрий") асоціюється з воїном, переможцем
Раніше "Телеграф" розповідав, власникам яких імен участь у боях дається найважче. Однак, завдяки розвиненому почуттю емпатії, ці люди можуть бути бойовими медиками та рятувати життя на фронті, займатися евакуацією або збирати гуманітарну допомогу як волонтери.