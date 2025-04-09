Не только Виктория и Виктор. Как назвать ребенка в честь победы

Война повлияла даже на то, какие имена украинцы выбирают для своих детей

Некоторые украинские имена особенно раздражают россиян, а война, которую они ведут против нас, повлияла на то, как родители называют своих детей. В 2022 году некоторые украинцы называли детей Джавелина или Байрактар (оружие, которое помогло украинцам выстоять в начале вторжения), а также есть имена, связанные с победой.

"Телеграф", ссылаясь на искусственный интеллект ChatGPT, рассказывает об именах, которыми можно назвать ребенка в честь Победы, что украинцы не только ждут, но и приближают всеми силами. Нейросеть назвала имена для девочек и для мальчиков.

7 победных имен для девочек

Виктория – самое распространенное имя, буквально означает "победа"

– самое распространенное имя, буквально означает "победа" Ника – короткое, звучное имя, тоже от греческого слова "победа"

– короткое, звучное имя, тоже от греческого слова "победа" Николь – современное, популярное имя, имеющее значение "победительница народов"

– современное, популярное имя, имеющее значение "победительница народов" Славомира – славянское имя, "прославляющая мир" или "славная в победе"

– славянское имя, "прославляющая мир" или "славная в победе" Зореслава – поэтическое имя, "слава как заря", символ победы света над тьмой

– поэтическое имя, "слава как заря", символ победы света над тьмой Мирослава означает "слава миру" или "славная в мире", который наступает в результате победы

означает "слава миру" или "славная в мире", который наступает в результате победы Ярослава – мощное имя со значением "сильная и славная", победный образ

7 победных имен для мальчиков

Виктор – классическое имя, напрямую означает "победитель"

– классическое имя, напрямую означает "победитель" Ярослав – одно из самых популярных, означает "сильный во славе" или "ярый (мощный) и славный"

– одно из самых популярных, означает "сильный во славе" или "ярый (мощный) и славный" Станислав — "тот, кто станет славным", имеет подтекст достижения, победы

— "тот, кто станет славным", имеет подтекст достижения, победы Мирослав – "славящий мир", а мир часто является плодом победы

– "славящий мир", а мир часто является плодом победы Богуслав – "имеющий Божью славу", означает победитель с божьей поддержкой

– "имеющий Божью славу", означает победитель с божьей поддержкой Славомир – "слава мира" или "прославляющий мир"

– "слава мира" или "прославляющий мир" Андрей – имеет греческое происхождение (означает "мужественный, храбрый") ассоциируется с воином, победителем

Ранее "Телеграф" рассказывал, владельцам каких имен участие в боях дается тяжелее всего. Однако благодаря развитому чувству эмпатии эти люди могут быть боевыми медиками и спасать жизнь на фронте, заниматься эвакуацией или собирать гуманитарную помощь как волонтеры.