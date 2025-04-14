Сині сосиски та клейкий рис: які "смаколики" чекали на радянських школярів і чому це було огидно

Радянські учні за свої кишенькові гроші іноді купували будь-яку вподобану продукцію

Життя в СРСР було важким. Для виготовлення продуктів тоді використовувалася тільки натуральна сировина з мінімальним додаванням харчових барвників, але для деяких сімей і такі продукти були недоступними.

Жили люди досить бідно, скромно, тому батьки годували дітей тим же, що їли самі, а іноді купували дефіцитні солодощі. "Телеграф" розповідає про те, чим годували дітей у школах та садочках.

Чим годували в школі

Радянські шкільні обіди не відрізнялися різноманітністю страв. Так, на перше зазвичай давали суп або борщ, на друге – картоплю з сосискою або м'ясними тюфтельками в підливі. Запивали все це діти компотом із сухофруктів, чаєм або кавовим напоєм, до яких часто додавалася булочка.

Крім оплачуваного комплексного обіду, радянські учні за свої кишенькові гроші іноді купували будь-яку вподобану продукцію в шкільній їдальні.

Для обідів у школах СРСР відводилася велика перерва – тоді їдальня наповнювалася гулом дитячих голосів, а велика виварка з хлібом була місцем своєрідного паломництва. Так, запасливі школярі часто крадькома жували цей хліб на уроках. Водночас молоко з пінкою, склянки з яким розносили перед сніданком, добровільно не пив майже ніхто.

Огидною їжею, наприклад, був жирний жарений сом і рис, який був схожий на клей. У багатьох школах подавали перловку, яку діти називали "шрапнеллю", і котлети сумнівного складу, що були настільки тверді, що ними можна було стукати по столу. Особливо незабутніми були манні кульки в молоці з неприємними грудочками, які викликали відразу у більшості учнів.

Молочний суп з макаронами часто був настільки розвареним, що перетворювався на однорідну липку масу. А компот із сухофруктів нерідко був надто кислим або, навпаки, пересолодженим, з плаваючими в ньому залишками фруктів, які ніхто не їв.

У деяких школах подавали синюваті сосиски з картопляним пюре, яке більше нагадувало рідкий клейстер. А запіканка з сиру була настільки суха, що її важко було проковтнути навіть запиваючи великою кількістю чаю.

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