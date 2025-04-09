Зараз ця робота є мрією мільйонів, а в СРСР була ганебною та принизливою

"Телеграф" розповідає, що це за робота

Життя в СРСР славилось не лише дивними звичками, але й існували професії, які вважалися на той час не лише непрестижними, а й ганебними. Часто люди, які обирали підприємницьку діяльність, зіштовхувалися з осудом суспільства.

"Телеграф", розповість, чому в СРСР мати власну справу вважалося майже злочином, а у 21 столітті — мрія мільйонів.

В СРСР люди, які намагалися займатися приватною торгівлею навіть на мінімальному рівні піддавалися суспільному осуду, і навіть кримінальному переслідуванню. Таких людей називали "спекулянтами" та активно висміювали у засобах масової інформації.

Також у Радянському Союзі держава диктувала, ким має бути людина, що робити і як жити. Тому населенню було важко відійти від стандартів, люди були налякані і через те, що влада могла запровадити проти підприємницької діяльності суворі покарання.

Відомо, що продавці на чорному ринку, ті, хто влаштовував обмін валют або перепродував дефіцитні товари, зазвичай ховалися від органів контролю і сусідів, щоб уникнути осуду та покарань.

Станом на сьогодні ставлення до бізнесу змінилося до невпізнаваності. Те, що раніше вважали ганебним та непрестижним, зараз — мрія мільйонів. Адже мати свою справу, чи бізнес це уособлення свободи, а також шансом втілити свої ідеї та таланти, чого скажеш про підприємницьку діяльність за часів СРСР, коли потрібно було "працювати на систему".

Раніше "Телеграф" розповідав, чому продавчині в СРСР дивилися на всіх вовком.