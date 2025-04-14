Синие сосиски и клейкий рис: какие "вкусности" ждали советских школьников и почему это было отвратительно

Советские ученики за свои карманные деньги иногда покупали любую понравившуюся продукцию

Жизнь в СССР была тяжелой. Для изготовления продуктов тогда использовалось только натуральное сырье с минимальным добавлением пищевых красителей, но для некоторых семей и такие продукты были недоступны.

Жили люди достаточно бедно, скромно, поэтому родители кормили детей тем же, что ели сами, а иногда покупали дефицитные сладости. "Телеграф" рассказывает о том, чем кормили детей в школах и садах.

Чем кормили в школе

Советские школьные обеды не отличались разнообразием блюд. Так, на первое обычно давали суп или борщ, на второе – картофель с сосиской или мясными тюфтельками в подливе. Запивали все это дети компотом из сухофруктов, чаем или кофейным напитком, к которым часто добавлялась булочка.

Кроме оплачиваемого комплексного обеда, советские ученики за свои карманные деньги иногда покупали любую понравившуюся продукцию в школьной столовой.

Для обедов в школах СССР отводился большой перерыв – тогда столовая наполнялась гулом детских голосов, а большая выварка с хлебом была местом своеобразного паломничества. Да, запасливые школьники часто украдкой жевали этот хлеб на уроках. В то же время молоко с пенкой, стаканы с которым разносили перед завтраком, добровольно не пил почти никто.

Отвратительной пищей, например, был жирный жареный сом и рис, который был похож на клей. Во многих школах подавали перловку, которую дети называли "шрапнелью", и котлеты сомнительного состава, настолько жесткие, что ими можно было стучать по столу. Особенно незабываемыми были манные шарики в молоке с неприятными комочками, вызывавшими сразу у большинства учеников.

Молочный суп с макаронами часто был настолько разварен, что превращался в однородную липкую массу. А компот из сухофруктов нередко был слишком кислым или наоборот переслащенным, с плавающими в нем остатками фруктов, которые никто не ел.

В некоторых школах подавали синеватые сосиски с картофельным пюре, которое больше напоминало редкий клейстер. А запеканка из сыра была настолько сухая, что ее трудно было проглотить даже запивая большим количеством чая.

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