В Україні мало не видали книгу фанатки Росії: зі скандалом довелося знищувати 30 тисяч примірників

Видавництво зазнає щонайменше 9,6 млн грн збитків

Клуб сімейного дозвілля (КСД) поставив крапку у скандалі навколо книги американської письменниці Софі Ларк "Брутальний принц", яка романтизує ірландського бандита. Українці майже тиждень били на сполох, а видавництво намагалось не визнавати провини і хотіло видати роман.

"Телеграф" розповість, у чому суть скандалу, як відреагували у КСД та чому українська авдиторія обурена. Зауважимо, що наразі більшість видань видалили книгу "Брутальний принц" зі своїх сайтів.

Скандал навколо "Брутального принца" Софі Ларк

Вже майже тиждень вся книжкова спільнота України гуде через намагання КСД випустити в продаж книгу Софі Ларк "Брутальний Принц", яка романтизує ірландську мафію та бандитів. У своїх романах авторка називає Крим "російським" та пише про славнозвісний кримський міст.

Однак це не єдина книга Ларк про Росію. До прикладу, в романі "Іван" також описується російська мафія та впливова родина Петрових. Цей роман входить у серію з 8 книжок, які називаються чоловічими іменами, в тому числі "Роман" та "Антон". В одній з цитат стверджується, що борщ — це "частина російського життя".

А ще в одному з дарк-романів Ларк назвала головну героїню Оленою Зеленською (прям як першу леді України). Героїня історії настільки прагне втекти з України і Львова, що погоджується на шлюб наосліп. Повітря на батьківщині героїні пахне дизелем та димом, своїх земляків з невідомої причини вона вважає нездатними робити публічні компліменти, а зима у Львові порівнюється з сибірськими морозами.

Враховуючи таку сильну пропаганду Росії та романтизацію її і водночас приниження України в книжках, користувачі мережі обурені. Воні вже тиждень б'ють тривогу, вимагаючи не просто пояснень, а заборони видавати в Україні "Брутального принца". Майже всі соцмережі в відео, де українки малюють собі клоунські обличчя та висловлюються про цей скандал.

Реакція видавництва на скандал

Велику роль в обуренні українців зіграв той факт, що спершу КСД, який анонсував вихід "Брутального принца" як ексклюзиву, не визнав свої провини. Видавництво запевняло, ще не несе відповідальності за цензуру у книгах. Цей роман клуб нібито обрав через його високий рейтинг у мережі.

"На жаль, тема "русні" сьогодні з’являється в багатьох книжках — часто це результат поширених стереотипів. У таких випадках ми додаємо відповідний дисклеймер на початку книги. У книжковому бізнесі багато тайтлів ми купуємо ще на етапі ідеї, коли фінальний текст навіть не написаний. Це завжди ризик: ми не можемо передбачити, як зміниться автор, обставини чи сама історія. Виходить, що будь-якої миті нас можуть чекати сюрпризи. Ми шукаємо інформацію і робимо це так добре, як можемо, але не є в цензуруванні профі й не можемо це покладати в основу своєї діяльності", — наголосили у КСД.

Водночас станом на 30 травня на сайті КСД та ще кількох видавництв книга "Брутальний принц" видалена. Єдиним підтвердження, що її хотіли продавати за понад 500 грн є пошукові строки у Google.

Чи вийде "Брутальний принц"

У КСД 30 травня повідомили, що прийняли важливе рішення, яке завдасть понад 9,6 млн збитків. Адже понад 30 тисяч екземплярів буде знищено.

"Ми хочемо повідомити, що книга Софі Ларк не вийде у продаж. Після уважного вивчення ситуації та відсутності відповіді авторки — ми прийняли рішення про знищення накладу в 30 000 екземплярів та розторгнення договору на всі 6 книг серії. Ми визнаємо нашу помилку з укладанням договору з авторкою. Нам знадобився час для перевірки та уточнення юридичних можливостей", — йдеться у повідомленні.

До того ж КСД запевняє, що почав роботу з поліпшення підбору проєктів до видання, щоб не допустити подібних ситуацій у майбутньому.

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