Переписують російські наукові роботи і горя не знають? Що відомо про скандал з Харківським університетом

Випадки плагіату, ймовірно, поширені у цьому науковому закладі

Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (ХНПУ) став осередком скандальної ситуації з плагіатом наукових робіт, зокрема — громадян Китаю. Як зазначає колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов, у дисертаціях нібито є відвертий плагіат з російських наукових робіт.

На що, за словами науковця, університет заледве реагує. Про це Смірнов написав на своїй сторінці у Facebook.

Колишній доцент зазначає, що вже понад рік бореться, аби ХНПУ розглянув його скарги щодо академічного плагіату у дисертаціях, які захищали не тільки українці, а й громадяни Китаю.

"У листопаді–грудні 2023 р. я надіслав їм скарги на плагіат у дисертаціях Цзі Іпіна, Чень Хуейхуей та О. Авраменко.

Згідно з пунктом 45 "Порядку присудження ступеня доктора філософії…", заклад, що створював спецраду, має розглянути скаргу протягом трьох місяців з дня надходження до закладу повідомлення про плагіат у захищеній дисертації, однак досі цього не було зроблено", — зазначає Смірнов.

Він наводить перелік питань, які додав у своє звернення до ХНПУ:

1) <…> З моменту отримання моїх скарг пройшло більше 14 місяців, що значно перевищує встановлений термін. У зв’язку з цим прошу повідомити, чи планує ХНПУ розглядати мої скарги, і якщо так, то в які терміни.

2) Протягом 2024 року в ХНПУ був проведений захист 31 дисертаційної роботи, а в 2025 році – 5 дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. У зв’язку з цим прошу повідомити, чи проводив ХНПУ перевірки цих дисертацій на плагіат перед їх захистом.

Науковець також додає докази того, що тексти були скопійовані з російських наукових робіт.

Зокрема, за словами Смірнова:

1) дисертації Т. Пахомовой, Цзюй Чжаочунь та Р. Соловйової, з яких списував Цзі Іпін, розміщені на офіційних сайтах російських університетів, а стаття Яковлєвої – на офіційному сайті Кіберленінки;

2) дисертація Цзян Вэйцян та 5 інших джерел (статті, монографія), звідки списувала Чень Хуейхуей, теж є на офіційних російських сайтах, тільки додатково електронні копії двох дисертацій та одного автореферату, ідентичні примірникам, були додані до скарги;

3) три російські дисертації, з яких списувала О. Авраменко, теж розміщені на офіційних російських сайтах, дисертація А. Ковінько розміщена на сайті НРАТ, іще 4 праці українських авторів розміщені на офіційних українських сайтах, і лише одна електронна копія дисертації, ідентична примірнику, була надана додатково;

4) електронні копії двох дисертацій, ідентичні примірникам, з яких списувала Ван Цзін І, були додані до скарги.

"Тобто ціла низка дисертацій розміщена на офіційних сайтах російських університетів, а тому не потребують ніякого "завірення паперових копій"", — зазначає науковець.

Він також пише, що попередній аналіз показав, що в ХНПУ ім. Г. С. Сковороди громадянами Китаю було захищено нібито вже 8 дисертацій із плагіатом. За його словами, про таку практику "дисертаційного туризму" свідчить публікація під назвою "Российская наука проехала в "китайском экспрессе" через Украину в Польшу".

Смірнов наголошує, що у ХНПУ нібито відбувається організація так званого "дисертаційного туризму", коли приїжджим з інших країн надають можливість захистити дисертації, які містять фрагменти, переписані з російських дисертацій чи статей, причому обсяг цих переписаних текстів може сягати майже 100%.

Ба більше, науковець наголошує, що університет нібито ігнорує його звернення вже понад встановлені законом строки (3 місяці). У навчальному закладі виправдовують свою поведінку війною, обстрілами. Але водночас наукова діяльність у ХНПУ продовжується, адже науковці спокійно захищають нові дисертації — 37 робіт за 2024–2025 роки, які формально пройшли перевірку на плагіат.

Юридичний відділ ХНПУ, який все ж таки відповів Смірнову, надіслав вимогу, яка виглядає як бюрократичний трюк, адже вони вимагають науковця надати "завірені паперові копії російських дисертацій", з яких начебто був списаний текст. Але щоб отримати такі копії фізично, треба їхати до Росії, оформлювати візу, відвідувати бібліотеки, засвідчувати документи тощо.

"19.05.2025 я отримав листа від ХНПУ ім. Г. Сковороди "в особі в.о. начальника юридичного відділу Олексія Пелішенка" за №01/10-390 від 13.05.2025, у якому було зазначено, що "Головами Тимчасових експертних комісій отримано звернення від Цзі Іпіна, Чень Хуейхуей, О. Авраменко, Ван Цзін І з проханням надати завірені копії дисертацій, захищених в російській федерації, які використовуються Вами, як джерело для порівняння, оскільки згідно норм чинного законодавства України лише належним чином засвідчені документи можуть бути підставою для визнання порушення норм академічної доброчесності. Ураховуючи викладене, просимо Вас надати на нашу адресу завірені паперові копії дисертацій, захищених в російській федерації, які використовуються Вами, як джерело для порівняння, оскільки згідно норм чинного законодавства України лише належним чином засвідчені документи можуть бути підставою для визнання порушення норм академічної доброчесності."", — пише науковець.

У відповідь на запит Смірнова ректор ХНПУ Ю. Бойчук у листі від 31.03.2025 нібито повідомив:

1) що "посилання на сайти держави-агресора, як доказ академічного плагіату ідуть в розріз з нормами чинного законодавства України, яке забороняє працювати з сайтами держави-агресора". (за словами Смірнова, насправді доказом плагіату є не посилання на сайти, а порівняльна таблиця, яка була додана до скарги, а також були додані файли з джерелами неправомірного використання текстів із цих джерел без належного посилання на них);

2) що "систематичні порушення "крадіжки" праць вітчизняних науковців та дисертаційних досліджень з боку країни-окупанта рф непоодинокі". (за словами Смірнова, це взагалі не має стосунку до моєї скарги, оскільки в ній мова йшла не про те, що росіяни "крадуть" праці українців, а про те, що в ХНПУ були захищені дисертації, автори яких "вкрали" чужі тексти у росіян);

3) що Харків є прифронтовим містом зі щоденними обстрілами, перебоями в постачанні електроенергії, із зупинкою роботи під час повітряної тривоги, що все це "перешкоджає зазначеним комісіям повноцінно та вчасно виконувати свою роботу";

4) що "строки перевірки дисертацій на наявність академічного плагіату було подовжено", що "на період дії воєнного стану, а також наступні три місяці після його припинення або скасування, не враховуються під час обчислення строків, визначених Порядком присудження ступеня доктора філософії…";

5) що "За період 2024-2025 років на наявність ознак академічного плагіату було перевірено 37 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (31 робота за 2024 рік, 6 робіт за 2025 рік). Перевірка здійснювалась такими програмними засобами як Unicheck, StrikePlagiarism. За результатами перевірки було сформовано довідки про перевірку на унікальність тексту дисертацій. Копії довідок було надано завідувачам випускових кафедр, гарантам освітньо-наукових програм, голові і членам разових спеціалізованих учених рад (на їхню вимогу). Оригінали довідок зберігаються в атестаційних справах здобувачів."

"Таким чином, є очевидним, що освітній заклад – ХНПУ ім. Г. С. Сковороди – протягом 2024 року і трьох місяців 2025 року перевірив на плагіат 37 дисертацій та забезпечив їх захист, знайшовши для цього всі можливості, і цьому ніяк не перешкоджали ані прифронтове розміщення міста, ані обстріли та повітряні тривоги, але чомусь нібито не мав можливості перевірити мої скарги на плагіат у трьох дисертаціях, бо цьому нібито заважали ті ж самі прифронтове розміщення міста, обстріли та повітряні тривоги.

Про це було повідомлене НАЗЯВО, яке своїм рішенням звернулося до ХНПУ з вимогою прийняти протягом місяця рішення щодо наявності плагіату в зазначених дисертаціях", — пише Смірнов.

Цей же відділ наголошує, що таку вимогу нібито ставить не університет, а самі здобувачі наукового ступеня. У відповідь колишній доцент вимагає показати йому конкретні норми закону, які вимагають саме "завірених паперових копій", а не електронних (хоча скопійовані джерела доступні на офіційних сайтах РФ і вже були додані до скарг)

"У зв’язку з цим на підтвердження висловлених в.о. начальника юридичного відділу О. Пелішенком тверджень прошу надіслати на мою електронну пошту або на поштову адресу:

1) належним чином завірені копії звернень Цзі Іпіна, Чень Хуейхуей, О. Авраменко та Ван Цзін І до голів Тимчасових експертних комісій, у яких вони висловлювали прохання надати завірені копії дисертацій, захищених в російській федерації, які використовуються мною, як джерело для порівняння з текстами їхніх дисертацій; при цьому під час виготовлення копій звернень особисті дані заявників, на виконання вимог чинного законодавства України, пропоную приховати (наприклад, закрити листком паперу);

2) посилання на конкретні норми чинного законодавства України, згідно з якими "лише належним чином засвідчені документи можуть бути підставою для визнання порушення норм академічної доброчесності", а особливо ті норми, що вимагають надання завірених паперових копій джерел неправомірного використання.

Відповідно до статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", прошу надати відповідь протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту. Відповідь прошу надіслати на електронну адресу *** або на вказану поштову адресу", — зазначає науковець.

На думку Смірнова, університет, ймовірно, намагається відбілювати плагіат та лише створювати вигляд формального реагування, уникаючи при цьому жодних реальних дій для захисту академічної доброчесності.

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