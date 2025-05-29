Відома українська волонтерка ледве не втрапила в скандал через дані про виробників БПЛА: як вона пояснила свої дії

Волонтерка пояснила, що ворог і так знає всю викладену в публічний доступ інформацію, але багато людей з нею не погодилися

Відома українська волонтерка Марія Берлінська, яка раніше писала про те, як українські журналісти "здають" військові об'єкти росіянам, втрапила у скандал, виклавши в себе в каналі список контактів виробників безпілотників та комплектуючих до них (а також шкіл пілотів БПЛА та інших дотичних підприємств та установ). Справедливості заради, це був пост не її авторства, а репост з каналу Victory Drones, проте все одно хейту на свою адресу Берлінська отримала чимало.

Скандал вибухнув після того, як низка українських блогерів та медійників (в тому числі Ігор Лаченков, ексначштабу "Азову" Богдан Кротевич та інші) звернула увагу на те, що російський маловідомий канал, який позиціонує себе, як "OSINT", подякував Берлінській за репост. Там відкрито заявили, що нібито ведуть роботу над встановленням усіх дотичних до виробництва БПЛА в Україні підприємств та, мовляв, дуже вдячні Берлінській за надану інформацію.

Після цього під постом на каналі Берлінської з'явилися сотні гнівних коментарів від українців. Берлінську питають, для кого була зібрана ця інформація, пригадують виставку дронів у Чернігові в серпні 2023 року, про яку було відомо заздалегідь і куди російський режим вдарив ракетою під час заходу, та обурюються, що потім страждають українські підприємства ВПК.

Сама Берлінська пояснила, що у таблиці, яку вона репостнула, тільки та інформація, яку просили включити виробники, школи та майстерні – тобто, дані, які можна знайти в інтернеті. У наступному дописі вона додала, що це не йде в жодне порівняння із тим, що в Україні три роки були відкриті державні реєстри з даними військових підприємств, а російський канал, який спровокував скандал, вже багато місяців "працює" саме проти Берлінської. Таким чином, поширення цього скандалу працює виключно в інтересах росіян.

"Відповідаю всім і одразу — таблиця з цими контактами стара як світ. І звісно, русня про неї давно знає. Інформація в ній лише та, яку виробники, школи, майстерні самі попросили в неї включити. Тобто лише та інформація, яка є в публічному доступі… Всім відомо, що таблиця публічна, і ворог про неї знає. Більше того — за основу взяті ті дані, що були у ворога. Таким чином волонтери зробили те, що не зробила держава. Натомість держава три роки тримала відкритими реєстри. Де були реальні адреси виробництв. Відчуваєте різницю? Маловідомий російський канал на пару тисяч підписників місяцями пробує вибити мене особисто і волонтерів Victory Drones з гри. Дуже смішно і примітивно — постять інформацію нариту в відкритих джерелах і всюди приписують, що це Бєрлінская їм злила", – зазначила вона.

Втім, багато медійних особистостей з Берлінською не згодні. Вони вважають, що таким чином полегшується завдання для російської агентури, якої зараз значно менше, ніж у 2022 році, але вона все одно залишається, а також полегшується завдання для російського OSINT – розвідки через відкриті джерела. Ексзаступник міністра оборони України Ганна Маляр, наприклад, підтвердила, що росіяни втратили багато розвідувальних можливостей, а тому активно працюють саме через OSINT, від якого на початку війни воротили носи.

"В нас у 2022-2023 добре почистили російську агентуру. І ми зараз дуже переоцінюємо розвід можливості росіян. Так, їхні агенти тут є, як і щирі любителі раші, але не так багато, як було до 2022 і не так глибоко інтегровані. Їм реально важко навіть прильоти встановлювати, поки ми самі не напишемо куди прилетіло. Росіяни дійсно працюють по нашим відкритим джерелам. Дійсно сидять декілька управлінь і різних відомств і цілий день все вивчають у наших соцмережах і ЗМІ. Більше того, читають мовою оригіналу — без гугл-перекладача, бо вони вже давно набрали на роботу наших зрадників. Аргумент — що росіяни й без нас все знають — хибний. Без нас і без нашої публічної активності вони багато чого не знають", – зазначила вона.

Схожу думку висловив військовий "Алекс", який веде канал "Офіцер". Він підкреслив, що так, можливо, що це відкрита інформація у публічному доступі, але викладання таких списків – це, фактично, запрошення до росіян придивитися уважніше до тих, або інших районів України.

Знаєте, це мені просто нагадує таку ситуацію, коли у противника є купа даних і координатів, куди можна було б вйо…, а ми просто окремим маркером виділяємо важливий обʼєкт і розповідаємо чому він важливий. Так може і дійсно то все є у відкритому доступі, але навіщо робити послугу і зайвий раз тицяти пальцем, що ось там для нас щось важливе?.. Може туди ніхто і не вдарить нікому ракетою, може і дійсно там немає по чому вдаряти, але певний вектор може бути заданий, який значно може спростити для ворога процес пошуку інформації, в цьому бляха вся суть", – пояснив він.

Колишній начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич також погодився із тим, що система "противник і так знає, тому можна постити" не працює. Російські розвідувальні відомства – ФСБ, ГРУ, ССО та інші – часто не мають власних аналітиків та OSINTерів, а взаємодія між ними традиційно залишає бажати кращого. Але майже всі вони мають власні агентурні мережі в Україні, тому оприлюднення таких списків із чутливими даними фактично робить частину роботи за ворога.

"Тобто, по суті, ти сам робиш роботу за ворога: "Привіт, тримай список". Зі свого боку, якийсь інший підрозділ противника, що займається іншим напрямком бачить, що саме в цьому районі в нього є "законсервований агент", здатний, наприклад, замінувати об’єкт. І тут же — ось тобі вся необхідна інформація. Кожен військовий це розуміє, тому мені навіть складно описувати настільки логічну очевидну інформацію. Але коли подібні ситуації трапляються не вперше — це вже привід для реакції з боку відповідальних органів", – сказав він.

Політичний оглядач Олександр Нотевський обурився, що цей список виклала людина, яка раніше писала про програш росіянам "через тупість та безвідповідальність", сказавши, що "питання, нахіба спрощувати осінт ворогу в декілька кроків і десятки людиногодин залишається відкритим". А журналіст Юрій Богданов зазначив, що видалив допис про Берлінську, де розкритикував її дії. Але не тому, що Берлінська права.

"Допис про Берлінську видалив. Почекаємо коли вона, нічого про власну комунікацію не зрозумівши, влаштує щось подібне до чернігівської виставки. Може тоді все ж дійде. Бажано, до СБУ", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що РФ скоро зможе запускати 1000+ "Шахедів" на добу. Волонтер Марія Берлінська каже, якщо не розвивати військові технології, то в Україні нічого не залишиться. Західні ЗМІ підтверджують, що такий сценарій цілком можливий.