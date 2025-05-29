Камера знімала огляди пацієнток? Подробиці скандалу в пологовому Запоріжжя

Камера була спрямована прямо на канапу

У Запоріжжі стався гучний скандал з камерою відеоспостереження в кабінеті УЗД у пологовому. Однак, як виявилось, пристій не працював, це був муляж.

Про це повідомляє місцевий канал "ЗаБор". Зазначається, що нещодавно одна з користувачок поширила у мережі відео, де показала камеру відеоспостереження прямо навпроти канапи для обстеження.

"Запоріжанка, яка прийшла на медичне обстеження на УЗД (в пологовому будинку 4), несподівано помітила на стелі камеру відеоспостереження. Камеру було спрямовано прямо туди, де стоїть ліжко і де проводять вагінальні обстеження жінок", — йдеться у повідомленні.

За словами жінки, камер не було ні в коридорі, ні в інших кабінетах, тільки там, де проводять УЗД обстеження. Водночас сама лікарка запевнила, що пристрій не працює, однак у мережі користувачі були обурені.

Вже 29 травня депутати Запорізької міськради перевірили кабінет УЗД пологового будинку №4, де була знайдена камера спостереження. Виявилось, що прилад у кутку кабінету — муляж. Цю імітацію встановили раніше для охорони ліків.

"Нині з'ясувалось що відеопристрій таки виявився муляжем. Це особисто перевірили двоє депутатів Запорізької міськради — Олександр Кобзарюк та Надія Мороз", — йдеться у матеріалі.

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