В Украине чуть не издали книгу фанатки России: со скандалом пришлось уничтожать 30 тысяч экземпляров

Издательство получит как минимум 9,6 млн грн убытков

Клуб семейного досуга (КСД) поставил точку в скандале вокруг книги американской писательницы Софи Ларк "Брутальный принц", романтизирующей ирландского бандита. Украинцы почти неделю били тревогу, а издательство пыталось не признавать вины и хотело выдать роман.

"Телеграф" расскажет, в чем суть скандала, как отреагировали в КСД и почему украинская аудитория возмущена. Отметим, что большинство изданий удалили книгу "Брутальный принц" со своих сайтов.

Скандал вокруг "Брутального принца" Софи Ларк

Уже почти неделю все книжное сообщество Украины гудит из-за попыток КСД выпустить в продажу книгу Софи Ларк "Брутальный Принц", романтизирующую ирландскую мафию и бандитов. В своих романах автор называет Крым "российским" и пишет о крымском мосте.

Софи Ларк

Однако это не единственная книга Ларк о России. К примеру, в романе "Иван" также описывается российская мафия и семья Петровых. Этот роман входит в серию из 8 книг, называемых мужскими именами, в том числе "Роман" и "Антон". В одной из цитат утверждается, что борщ – это "часть российской жизни".

А еще в одном из дарк-романов Ларк назвала главную героиню Еленой Зеленской (прям как первую леди Украины). Героиня истории настолько стремится сбежать из Украины и Львова, что соглашается на брак вслепую. Воздух на родине героини пахнет дизелем и дымом, своих земляков по неизвестной причине считает неспособными делать публичные комплименты, а зима во Львове сравнивается с сибирскими морозами.

Учитывая столь сильную пропаганду России и романтизацию ее и в то же время унижение Украины в книгах, пользователи сети возмущены. Они уже неделю бьют тревогу, требуя не просто объяснений, а запрета выдавать в Украине "Брутального принца". Почти все соцсети в видео, где украинки рисуют клоунские лица и высказываются об этом скандале.

Реакция издательства на скандал

Большую роль в возмущении украинцев сыграл тот факт, что сначала КСД, анонсировавший выход "Брутального принца" как эксклюзива, не признал свои вины. Издательство уверяло, что не несет ответственности за цензуру в книгах. Этот роман клуб якобы выбрал из-за его высокого рейтинга в сети.

"К сожалению, тема "русни" сегодня появляется во многих книгах — часто это результат распространенных стереотипов. В таких случаях мы добавляем соответствующий дисклеймер в начале книги. В книжном бизнесе много тайтлов мы покупаем еще на этапе идеи, когда финальный текст даже не написан. Это всегда риск: мы не можем предсказать, как изменится автор, обстоятельства или сама история. Выходит, что в любой момент нас могут ждать сюрпризы. Мы ищем информацию и делаем это так хорошо, как можем, но в цензуре не профи и не можем это ложить в основу своей деятельности", — подчеркнули в КСД.

В то же время по состоянию на 30 мая на сайте КСД и нескольких издательств книга "Брутальный принц" удалена. Единственным подтверждением, что ее хотели продавать за более 500 грн, являются поисковые сроки в Google.

Выйдет ли "Брутальный принц"

В КСД 30 мая сообщили, что приняли важное решение, которое нанесет более 9,6 млн убытков. Ведь более 30 тысяч экземпляров будут уничтожены.

"Мы хотим сообщить, что книга Софи Ларк не выйдет в продажу. После внимательного изучения ситуации и отсутствия ответа автора — мы приняли решение об уничтожении тиража в 30 000 экземпляров и расторжении договора на все 6 книг серии. Мы признаем нашу ошибку с заключением договора с автором. Нам понадобилось время для проверки и уточнения юридических возможностей", — говориться в сообщении.

К тому же КСД уверяет, что начал работу по улучшению подбора проектов для издания, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе разгорелся скандал в школе. Ведь учебное заведение встретило вернувшегося в Украину ребенка жесткими требованиями.