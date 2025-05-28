Дитина повернулася в Україну, а школа зустріла жорсткими вимогами: в Одесі розгорівся скандал

Аби впоратись із тестами, батьки вдалися навіть до ШІ

Жінка з Одеси поділилася історією про складне повернення доньки до української школи після трьох років життя за кордоном. Замість підтримки на дівчинку чекали численні тести та вимоги, що викликало в родини шок.

Допис опублікувала її подруга, Зоя Казанжі, у Facebook. Маленька Діна, яка 3 роки жила в Німеччині, легко адаптувалась до життя там: вивчила мову, відвідувала гуртки та українську суботню школу, а також стала однією з найкращих у класі. Попри сльози на прощання, дівчинка з радістю поверталась в Україну.

Проте реальність виявилася суворою. У рідній школі українку зустріли не підтримкою, а списком вимог — 9 тестів, медичне обстеження і навіть тест із фізкультури. "Коли ми приїхали до Німеччини, ніхто не вимагав від моєї дитини складати тести, знати німецьку бездоганно присідати і стрибати, щоб скласти тест з фізкультури. Діна взагалі не знала жодного слова німецькою. Там навпаки — створили всі умови, де вона почула безпеку і бажання вчитися", — додала матір дівчинки.

За її словами, шок був настільки великим, що вони з донькою були змушені шукати допомогу навіть у штучного інтелекту, щоб швидко впоратись із тестами.

Особливо обурила жінку вимога здавати "Технології" (раніше "Праця"), де потрібно було надати вироби типу "сови" чи "зайчика" з початку навчального року — хоча дитина тоді була за кордоном.

Історія підняла важливі питання: як українська освітня система зустрічає дітей, які повертаються з-за кордону? Чи створює вона умови для адаптації, чи, навпаки, відштовхує?

Дописувачка нагадала й про нещодавню трагедію учня, який не зміг скалсти НМТ й покінчив із життям через стрес і тиск. Пані Зоя вважає, що складні вимоги освіти ламають дітей, особливо в умовах війни та пандемії. Також вона критикує відсутність статистики щодо виїзду молоді за кордон і закликає владу приділити більше уваги реальним проблемам учнів. За її словами, багато сімей не повертаються додому саме через страх за дітей, які хочуть навчатися в безпечних умовах.

У підсумку матір Діни наголосила: її дитина заслуговує не на підозру чи формальні тести, а на підтримку, повагу і розуміння.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в соцмережах активно обговорювали проблему шкільного харчування. Одна мама розповіла тривожну історію про свого 10-річного сина, учня 4 класу, який категорично відмовляється їсти в шкільній їдальні.