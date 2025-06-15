"Говорю акулі — "фас": Пенсіонерка з Харкова з яскравими татуюваннями стала зіркою мережі (відео)

У мережі підтримка бажання жінки зробити собі тату

У Харкові жінка із яскравими татуюваннями на руках привернула увагу городян. На вигляд їй за 50, але малюнки на тілі свіжі, їм лише кілька років.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці Iryna Kosse у соціальній мережі TikTok. Автор блогу розпитала загадкову незнайомку про її незвичайні тату.

На одній руці у пенсіонерки набита акула, на другій — чотирилиста конюшина. Але це ще не все. Сама вона показала ще одне татуювання на грудях у вигляді "всевидячого ока".

Акулу харків’янка набила ще 7 років тому, а конюшина на другій руці — два роки тому.

На питання про те, що спонукало її зробити татуювання саме в цьому віці, жінка коротко відповіла: "Просто захотілося". Пенсіонерка жартує, що якщо хтось її злить, вона "каже своїй акулі "фас".

Що говорять у мережі

У коментарях під роликом деякі поділилися подібним досвідом та розповіли, що також зробили перше татуювання у 50, а хтось і у 60 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі завірусилося курйозне відео з жінкою та великою гілкою. Достеменно невідомо, де сталася ця ситуація, проте місцеві канали пишуть про Полтавщину. На кадрах видно, що героїня ролика тягає за собою гілку, а поряд із нею йде чоловік.