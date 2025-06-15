"Говорю акуле - "фас": Пенсионерка из Харькова с яркими татуировками стала звездой сети (видео)

В сети поддержание желание женщины сделать себе тату

В Харькове женщина с яркими татуировками на руках привлекла внимание горожан. На вид ей за 50, но рисунки на теле свежие, им всего несколько лет.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Iryna Kosse в социальной сети TikTok. Автор блога распросила загадочную незнакомку о ее необычных тату.

На одной руке у пенсионерки набита акула, на второй — четырехлистный клевер. Но и это еще не все. Сама она показала еще одну татуировку на груди в виде "всевидящего ока".

Акулу харьковчанка набила еще 7 лет назад, а клевер на второй руке — два года назад. Сколько лет третьей татуировке — не сказала.

На вопрос о том, что побудило ее сделать татуировки именно в этом возрасте, женщина ответила коротко: "Просто захотелось". Пенсионерка шутит, что если кто-то ее злит, она "говорит своей акуле "фас".

Что говорят в сети

В комментариях под роликом некоторые поделились подобным опытом и рассказали, что также сделали первую татуировку в 50, а кто-то и в 60 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети завирусилось курьезное видео с женщиной и большой веткой. Точно неизвестно, где произошла эта ситуация, однако местные каналы пишут о Полтавщине. На кадрах видно, что героиня ролика таскает за собой ветку, а рядом с ней идет мужчина.