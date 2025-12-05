Безкоштовні 3000 км від УЗ в дії. Куди вже можна поїхати із Харкова

Програма відкриває доступ до рейсів у західному та столичному напрямках.

З 3 грудня в межах ініціативи "3000 км по Україні" відкрито можливість залізничного переїзду з Харкова без оплати. Квитки доступні на окремі рейси, якщо є вільні місця. Ініціатива розрахована на людей, які проживають біля лінії фронту, для того, щоб відвідати рідних або тимчасово переїхати до інших регіонів на зимовий період.

Про це у своєму telegram-каналі повідомила Укрзалізниця.

Програма стартувала у тестовому режимі

Пропозиція діє на маршрутах, де у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та у 2-му класі Інтерсіті+ є вільні місця. Скористатися програмою можна у "непіковий" час, коли навантаження на поїзди нижче.

Пасажирам надається до чотирьох поїздок загальною довжиною 3000 км. Оформлення доступне з 3 грудня, а поїздки можливі вже з 5 грудня.

Уряд зазначає, що постанова не потребує окремого фінансування з державного бюджету. Для компенсації витрат передбачені механізми, серед яких — гнучке формування цін у преміальному сегменті.

Напрямки першого етапу

Маршрути обрані після аналізу наявних вільних місць і з урахуванням потреб громад.

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ)

№103/104 Барвінкове – Львів

№109/110 Львів – Миколаїв

№115/116 Суми – Київ

№121/122 Миколаїв – Київ

№127/128 Львів – Запоріжжя

№141/142 Івано-Франківськ – Чернігів

№143/144 Суми – Рахів

№39/40 Солотвино – Запоріжжя

№45/44 Харків – Ужгород

№47/48 Запоріжжя – Мукачево

№51/52 Одеса – Запоріжжя

№53/54 Дніпро – Одеса

№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ

№773/774 Київ – Конотоп

№87/88 Ковель – Запоріжжя

№886/888 Фастів – Чернігів

№895/896 Конотоп – Фастів

Також доступні місця в дитячих купе на поїздах:

№15/16 Харків – Ясіня

№17/18 Харків – Ужгород

№41/42 Дніпро – Трускавець

І місця 2 класу на Інтерсіті+:

№719/720 Харків – Київ

№723/722 Харків – Київ

№731/732 Запоріжжя – Київ

Як скористатися поїздками за кілометри

Встановіть або оновіть застосунок "Укрзалізниці". Ваш профіль має бути підтверджений через "Дія.Підпис". У меню натисніть на піктограму "3000" та оберіть "Взяти участь" — після цього на рахунок буде нараховано 3000 кілометрів. Знайдіть у розкладі поїзд із позначкою "3000". Під час оформлення квитка система сама спише потрібну кількість кілометрів із бонусного рахунку.

Зауважимо, що за першу годину після запуску програми "свої кілометри" її отримали понад 30 тисяч українців.

Ініціатива спрямована на підтримку людей, для яких вирішальним фактором під час подорожей є вартість. У майбутньому "Укрзалізниця" планує пропонувати до 250 тисяч місць на місяць у низький сезон, щоб збалансувати потік пасажирів.

Нагадаємо, що в українських поїздах тепер є жіночі купе та оновлені плацкартні вагони.