Ексдепутат Київради Комарницький виїхав із України: що відомо

Повідомлялося, що "смотрящий за Києвом", ховається в Україні, але намагався залишити країну

"Українська правда" виявила за кордоном колишнього депутата Київської міськради Дениса Комарницького, якого правоохоронці підозрюють у створенні та управлінні злочинною організацією з метою заволодіння землею у столиці.

Про це журналіст-розслідувач, кореспондент видання "Українська правда" Михайло Ткач повідомив у Facebook.

За інформацією джерела видання у правоохоронних органах, під час проведення операції НАБУ та САП "Чисте місто" фігурант перебував в Україні. Проте згодом йому вдалося втекти за кордон. Наразі Комарницького оголошено у розшук українськими правоохоронцями.

Нагадаємо, оприлюднені правоохоронцями аудіозаписи розмов доводять, що організатор схеми бізнесмен і "смотрящий за Києвом" Денис Комарницький вплинув на чиновників КМДА і контролював питання, які виносилися на порядок денний у засіданнях.

За даними НАБУ, під час обшуків у Київській міськраді було вилучено готівку на рекордну суму: понад 6,4 млн доларів, 630 тисяч євро та 800 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підозрювану у гучній справі "туалетних схем" у Києві звільнили під чималу заставу.