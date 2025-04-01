"Туалетні схеми" стали можливими завдяки одній лазівці: секретар Київради розповів про результати аудиту

Скільки рішень із земельних питань прийняла Київрада

Так звані "туалетні схеми", які останнім часом обговорюють через справу "смотрящего за Києвом" Дениса Комарницького, стали можливі через лазівку в законодавстві. При цьому аудит вже знайшов десятки рішень Київради щодо земельних питань, до яких виникають питання.

Про це розповів секретар Київради Володимир Бондаренко на засіданні регламентної комісії. З його слів, 11 лютого мер Києва дав доручення провести аудит.

"За час цієї каденції було ухвалено понад 4700 рішень київської міськради з питань земельних відносин. Станом на цей момент проаналізовано 1684 рішення, з них виділено понад 50, до яких виникають питання", — сказав він.

Бондаренко додав, що щодо них уже є проєкти рішень щодо визнання їх недійсними або щодо відкликання. Також було ініційовано 14 судових позовів щодо скасування реєстрації об’єктів нерухомості.

Він зазначив, що Департамент земельних ресурсів не уповноважений проводити перевірку щодо того, як об’єкт нерухомості з’явився на земельній ділянці, а також не має права перевіряти, що це за об’єкт. Цією лазівкою й користувалися організатори схем, що дозволяло будувати МАФ (або просто встановлювати пересувний туалет), обносити його цеглою, отримувати право володіння на нього і потім через голосування у Київраді отримувати у власність незрівнянно більшу земельну ділянку.

Бондаренко додав, що нещодавно парламент ухвалив профільний закон, проте поправки, які б дозволяли прикрити лазівки до нього включені не були.

"У цьому випадку ми діємо в рамках того законодавства, яке допускає ці лазівки і нам нічого не залишається, крім як прикривати їх своїми власними процедурами", — сказав Бондаренко.

Як повідомлялося раніше, днями НАБУ оприлюднило записи чиновників з "групи Комарницького", на яких обговорювали пов’язані з "туалетними схемами" питання. З них стало зрозуміло, що Комарницький впливав на чиновників КМДА та контролював питання, які виносили на порядок денний у засіданнях.