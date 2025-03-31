Вигадували будівлі, щоб "красти" землю: зʼявились нові подробиці прослушки з кабінету Комарницького

Комарницький, який юридично не має жодного стосунку до київської влади, роздавав столичним посадовцям та депутатам вказівки

Журналісти отримали прослуховування депутатів столичної мерії, посадовців КМДА та інших учасників організованої групи, що займалися земельними питаннями та були пов'язані з так званим "смотрящим за Києвом" Денисом Комарницьким, якого Володимир Кличко називає "будівельником".

Команда Bihus.Info опублікувала наступну частину розслідування щодо "туалетних схем", через які не один рік розкрадалася земля у Києві.

Розслідувачі показали, як на записах Комарницький, який юридично не має жодного стосунку до київської влади, роздає посадовцям та депутатам вказівки, через них "вирішує питання" та здійснює з ними спільні земельні схеми.

"Ці матеріали з’явилися завдяки роботі НАБУ, яке у лютому показало результати своєї операції "Чисте місто". Протягом кількох років правоохоронці прослуховували і самого Дениса Комарницького, і найближчих його соратників з числа представників київської влади. В результаті встановили, що у 2023-24 роках група на чолі з Комарницьким незаконно заволоділа та намагалася привласнити земельних ділянок на майже 100 млн грн", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що угруповання отримувало ділянки за так званою "туалетною схемою": спочатку приватизували дрібний об’єкт столичної нерухомості, а потім через голосування Київради отримували під ним неспівмірно велику земельну ділянку. Примітно, що шахраї вдосконалили схему: на більшості ділянок, про які йдеться, ніяких будівель взагалі не було.

"З прослуховувань стало відомо, що депутати Київради та чиновники КМДА створили цілий проєкт з кодовою назвою "Торгівля". Працював він під шефством Дениса Комарницького і полягав в тому, щоб на постійній основі здійснювати пошук комерційно привабливих ділянок в Києві, які можна було б вивести через "туалетну схему". За це в групі на чолі з Комарницьким відповідали в основному заступник Кличка Петро Оленич, заступник директора КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта, голова земельної комісії КМР Михайло Терентьєв, а також безпосередні менеджери Комарницького", – розповідають журналісти.

Уточнюється, що зловмисників в першу чергу цікавили "прохідні" ділянки, розташовані біля станцій метро, транспортних розв’язок та поруч з багатоквартирними будинками. З діалогів зрозуміло, що на деяких з них планували збудувати торгові центри, на ще одній – апарт-готель.

"Участь міських профільних посадовців давала можливість групі втручатися в київський процес оформлення землі настільки, щоб вільно відображати у документації Департаменту земельних ресурсів КМДА "віртуальну" нерухомість. Це, своєю чергою, давало право на оренду чи викуп землі за спрощеною процедурою – без усіляких аукціонів", – пояснюють розслідувачі.

Таким чином, корупціонерам вдалося незаконно відібрати в держави 6 земельних ділянок: поруч зі ст. м. Контрактова, на Троєщині, на Нивках, неподалік від Голосіївського парку та дві біля ст. м. Житомирська. Ще на одній ділянці, розташованій поблизу метро Берестейська, зловмисники побудували торговий центр, хоча мешканці сусідніх будинків й протестували.

"Цікаво також, щоб під кожне "виведення" група створювала окрему компанію, власниками якої ставали або родичі самих учасників схеми, або ж підставні особи, які, втім, приводили до тих самих учасників. Серед прослуховувань, що опинилися в розпорядженні Bihus.Info, є численні розмови одного з "підставних" учасників, який юридично значився засновником кількох компаній, а фактично отримував від зацікавлених в схемі посадовців мізерні кошти в готівці", – йдеться в матеріалі.

З попереднього розслідування команди Bihus.Info стало відомо, що комунальні підприємства, такі як Спецжитлофонд і Житлоінвест, використовувалися для перекачування бюджетних коштів. Вони отримували мільярдні фінансування, які фактично ставали інструментом для оплати послуг забудовників, пов’язаних із Комарницьким.