Від рингу до "Тутсі": журналісти розповіли, хто такий Артур Палатний

Друг мера Києва воліє залишатися в тіні

Артур Палатний – голова виконкому партії "Удар", соратник і кум Віталія Кличка. З реєстрів та публічних джерел про нього нічого не дізнатись, тому що його діяльність переважно не дуже офіційна. Усі слизькі зв'язки він заперечує, як і дотичність до скандального нічного клубу "Тутсі".

Розслідувачі Bihus.info вирішили простежити життєвий шлях столичного "сірого кардинала", починаючи з 80-х років, у своєму новому відео.

Артур Палатний пройшов шлях від мажорного підлітка у бандитському Києві до рівня, коли загально визнаний смотрящий за Києвом і голова земельної комісії переживають, що він їм завдасть прочухана.

У кінці 80-х Артур Палатний був сином директора київського гастронома на Богдана Хмельницького. Для того часу він був мажором, бо батько, завдяки посаді, мав можливості та зв'язки.

Палатний познайомився з Віталієм Кличком на рингу, коли вони обидва були юними спортсменами. За словами самого Палатного, на той час він був чемпіоном Києва з боксу, а майбутній мер займався карате та кікбоксингом. В ті давні часи в них і виникли дружні стосунки, розповідають журналісти.

Відомо, що в ті роки спортивні секції були кузнею кадрів для бандитів і рекету. В кінці 80-х та на початку 90-х столичним боксом опікувався київський авторитет Віктор Рибалка, або просто Рибка. В 1993 році вони навіть сфотографувалися разом: Рибалко, Палатний та брати Клички.

Палатний визнавав своє знайомство з кримінальним авторитетом, але божився, що не був у складі злочинних угруповань. Поки Кличко здобував свої спортивні нагороди, Палатний зосередився на бізнесі. Так, разом з батьком вони приватизували вже згаданий гастроном, та перетворили його на казино.

ЗМІ припускали, що Рибка мав долю у "сімейному бізнесі" або "кришував" його. Водночас Палатний це заперечував. У 2005 році авторитет був вбитий неподалік від дому і того самого казино, йдеться у відео.

У середині нульових Кличко на чолі блоку Пора ПРП зайшов до Київради та завів з собою ще 13 депутатів. Тоді ж у 2006 році у Київраду проходить і Комарницький.

Впродовж наступного десятиліття Артур Палатний мав торгівельний, орендний, ресторанний та ігорний бізнеси, суміщаючи це ще із посадою доцента кафедри спорту в Переяславо-Хмельницькому університеті. Коли ігорний бізнес заборонили, в будівлі колишнього гастронома замість казино відкрився стриптиз-клуб, до якого Палатний начебто не мав ніякого стосунку.

У 2010 році політичну кар'єру розпочинає і сам Палатний і не в рядовому форматі. Він з'являється одразу як співзасновник Кличківського удару. За два роки "Удар" і Палатний уже в парламенті. Після Революції Гідності Кличко отримав Київ, а Палатний вдруге отримав крісло нардепа, причому заходив в раду від БПП, з яким "Удар" об'єднався.

Після президентських виборів у 2019 році в Києві відбулася "ротація смотрящих" – Вадим Столар поступився місцем Комарницькому. В цей час Палатний закінчив з депутатством і пішов в тінь та при цьому розгорнувся в Києві, про що стало відомо з матеріалів НАБУ. Після останніх місцевих виборів у 2020 році Палатний отримав посаду голови виконкому партії.

З чуток, саме від Палатного залежало, хто на тих виборах зайде у депутатський корпус "Удару" в Київраді, розповідають журналісти Bihus.info. Виборці голосували за депутатів Кличка, але хто потрапить у списки, затверджував Палатний. Хто буде на якому місці в списку і за який внесок, тим більше вирішував він.

Навесні 2021 року у КМДА та низці комунальних підприємств проходили обшуки. Не оминуло це і Палатного. До нього прийшли у справі про "кришування" нелегальної торгівлі додому та вилучили зокрема 250 тисяч доларів. До речі, ця справа тоді взагалі нічим не закінчилася, хоча у пресрелізі прокуратури йшлося про народного депутата сьомого і восьмого скликань, який "використовує корупційні зв'язки" за що "регулярно отримує грошові кошти від членів зазначеного угруповання". Питання стосувалося лобіювання заборони знесення МАФів.

У січні вибухнув скандал з обшуками у стриптиз-клубі "Тутсі". Йшлося про торгівлю людьми. Нежитловим приміщенням володіє ПрАТ "Театральне", офіційними бенефіціарами якого є Володимир Кличко, а також батьки Артура Палатного – пенсіонери Лідія та Леонід Палатні. Будівля на Богдана Хмельницького, 30, є тим самим гастрономом, з якого усе починалося.

За даними правоохоронців, під приводом пропозиції роботи в клубі танцівницями запрошували жінок, а потім під погрозами примушували їх до надання сексуальних послуг клієнтам. У закладі працювали понад 30 жінок.

Артур Палатний, зрозуміло заперечує свою причетність до закладу та заявляє, що приміщення просто перебуває в аренді. І тут ніби ні до чого не підкопаєшся, якби не одне "але". Ще 10 років тому одна з тодішніх компаній Палатного "Артсервіс" була зареєстрована в цьому приміщенні, а його партнером був розшукуваний ФБР за продаж жінок зі Східної Європи в нічні клуби США Веніамін Гонікман.

Примітний і матеріальний стан родини Палатних. Оборот від реалізації продукції у тих компаніях, де світяться батьки Палатного, за минулий рік дорівнюється близько 250 тисяч доларів. А офіційний чистий прибуток становить 540 доларів за рік сукупно з усіх компаній.

Раніше нічний клуб Tootsie у Києві, який у січні 2025 року потрапив у гучний скандал, знову опинився в центрі уваги. У п'ятницю, 11 квітня, Telegram-канали писали, що нібито СБУ та Департамент міграційної поліції Києва закрили заклад.