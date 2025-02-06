Скандальні забудови і дружба з Тищенком: що відомо про "смотрящого за Києвом" Комарницького

Він був фігурантом кількох розслідувань

У четвер, 6 лютого, НАБУ і САП провели у Києві операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді. У в рамках операції відбулися обшуки у київського бізнесмена Дениса Комарницького.

Комарницький відреагував на обшуки заявою, в якій назвав їх "замовною брудною кампанією" проти нього, його клієнтів та київської міської влади. За його словами, це спроба тиску на його професійну діяльність як адвоката. Його слова цитують ЗМІ.

Хто такий Денис Комарницький? "Телеграф" зібрав усе, що відомо про нього.

Комарницький здобув дві вищі освіти в КНУ імені Шевченка за спеціальностями "Історія" та "Правознавство", має ступінь доктора філософії з права. З 2006 року очолює юридичну компанію.

У політичній кар'єрі Комарницького значиться посада депутата Київради V-VI скликань. Він був лідером фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у 2008-2010 роках та одним з його найближчих соратників. Представляв Київ у Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Восени 2019 року, після виборів до Верховної Ради, Комарницького почали називати новим "смотрящим за Києвом". Його ім'я фігурувало у численних скандалах, пов'язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів.

Журналісти "Бігус.Інфо" у своїх розслідуваннях викривали зв'язки Комарницького з народним депутатом Миколою Тищенком. Зокрема, у 2020 році вийшов матеріал про можливе привласнення 6 мільярдів гривень на будівництві Подільського моста.

У минулому Комарницького затримували за підозрою у побитті адвоката Ігоря Гранцева та привласненні 20 тисяч доларів. Також ЗМІ повідомляли про регулярне отримання його компаніями великих підрядів від комунальних підприємств Києва.

За часів Януковича Комарницький заявляв про політичні переслідування через свою позицію щодо захисту міського самоврядування.

Також раніше "Телеграф" писав, що у Києві та області проходять обшуки на "Укрзалізниці". Вони пов'язані зі зловживаннями посадовців з міжнародними пасажирськими перевезеннями.