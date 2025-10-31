"Дорого-багато": скільки доведеться заплатити за житло у Буковелі на Новий рік

У мережі вже бронюють житло у Буковелі на Новий рік. Пізніше може бути дорожче

До Нового року ще два місяці, проте завбачливі українці вже задумалися про те, де відзначатимуть це свято. Чимало людей їздить у цей час у Буковель.

"Телеграф" вирішив розповісти про те, що вже можна забронювати для зустрічі Нового року, та які ціни.

Житло з однією спальнею

Для пари, яка вирішила оселитися вдвох, підійде маленьке житло з однією спальнею. На Booking.com можна знайти різні варіанти, але на популярному курорті та ще й у свята, три ночі з 31 грудня по 3 січня коштуватимуть кругленьку суму.

Будинок з трьома ліжками в одній спальні, одним санвузлом та вітальнею пропонують за 38 813 грн. Його площа складає 50 кв. На тлі інших цей варіант виглядає досить ощадливим.

Є варіант зняти номер з одним ліжком у Ганц&Спа за 40 950 грн. У вартість входить сніданок.

У Shelter Apart Hotel здаються крихітні апартаменти, що займають лише 21 квадратний метр. Це житло підійде для тих, хто не збирається проводити тут багато часу, а свято зустрічатиме у ресторані чи гостях. Ціна оренди на святкові три ночі складає 62400 грн.

Щось подібне можна орендувати й у Mountain Residence. Площа – 26 квадратів, вартість – 68 403 грн. До неї входить сніданок.

Житло для компаній

Не рідко у гори на Новий рік вирушають цілими компаніями. По-перше, це весело, по-друге, це все ж таки економніше. У мережі поки є великий вибір окремих будинків. Ціни різняться залежно від рівня житла та кількості осіб, які будуть там проживати, та можуть перевищувати 200 000 грн.

Двоповерхові апартаменти на дві спальні, правда, з одним санвузлом поки що можна зняти на новорічні дні за 86 400 грн. Площа вілли складає 75 квадратів. Житло розраховане на 4 особи.

На сайті пропонується триповерхове шале площею 149 квадратів. У будинку є три спальні, три ванні кімнати, а також дві вітальні. За три ночі з 31 грудня до 3 січня доведеться викласти 169 200 грн.

Інше шале підійде для більш численної компанії. Його площа складає 180 квадратних метрів, а в будинку є п’ять спалень з окремими санвузлами. Щоб орендувати будинок на ті ж три ночі, доведеться розщедритися аж на 216 000 грн. Хоча, можливо, цей варіант буде навіть вигіднішим. Це залежить від кількості людей.

Нагадаємо, ще 18 жовтня в районі гірськолижного курорту Буковель на Івано-Франківщині пішов досить сильний сніг. Кадри негоди активно поширювали у соцмережах.