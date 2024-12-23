Не тільки Буковель: куди варто поїхати в Україні покататись на лижах (фото, відео)

Розваги на курортах можна знайти і не пов'язані із лижами чи сноубордом, це катання на санчатах чи конях, або відпочинок в чані

Снігової казки у Карпатах на Різдво чекати не варто, проте гірськолижні курорти можуть допомогти відчути атмосферу зими. В Україні є гірськолижні курорти, які приваблюють туристів своїми мальовничими краєвидами, розвиненою інфраструктурою та можливостями для активного відпочинку. "Телеграф" дізнався ціни на відвідини курортів на Різдво на наявні номери та вартість підйомників.

Буковель (Івано-Франківська область)

Найбільший і найдорожчий гірськолижний курорт України, розташований між п’ятьма горами: Буковель, Довга, Бабин Погар, Бульчиньоха та Чорна Клева, проте сам курорт знаходиться внизу однойменної гори Буковель. Протяжність трас Буковеля – 50 кілометрів. Тут є понад 60 спусків різного ступеня складності. У святкові та вихідні дні на витяг великі черги.

Вартість номерів на Різдво — від 1800 грн.

Вартість ski-пасів на 19.12.24 — 01.01.25 за один підйом 400 грн загальний, 300 грн пільговий, 800 грн VIP.

Драгобрат (Закарпатська область)

Найвищий високогірний курорт України, розташований на висоті 1500 м над рівнем моря. Відомий своїми фристайл-трасами та тривалим сезоном катання з листопада до травня. Тут є понад 20 трас загальною протяжністю близько 10 км. Дістатися сюди не так просто, як до інших курортів.

Вартість номерів на Різдво — від 1500 грн.

Вартість ski-пасів витяг №1 Leitner Вершина Карпат (1500 м) — 200 грн 1 підйом.

Славсько (Львівська область)

Популярний курорт, що знаходиться в 130 км від Львова. Тут розташовані 11 трас різної складності. Саме тут працює найдовший крісельний витяг в Україні (2700 м). Окрім витягів у самому Славсько, поруч є кілька гірськолижних комплексів.

Вартість номерів на Різдво — від 600 грн.

Вартість ski-пасів 20.12.24-16.01.25 "Захар Беркут" — 900 за 3 години. Уточнити ціни витягів в Славсько можна за телефонами г. Тростян +380673000259, г. Погар +380677226155.

Пилипець (Закарпатська область)

Курорт біля підніжжя гір Гімба та Магура-Жида, відомий своїми трасами для фрірайду. Загальна протяжність трас становить близько 20 км. Найкраще сюди їхати у сніжний сезон, адже штучного засніження немає. На відміну від Буковеля, туристів тут менше.

Вартість номерів на Різдво — від 600 грн.

Вартість ski-пасів Пилипець — екскурсійний (вгору\вниз) повна — 300 грн, пільгова — 200 грн. Підйом та спуск 180/130 грн.

Красія (Закарпатська область)

Красія

Розташований у селі Вишка, цей курорт не такий багатолюдний. Тут є траси для початківців і професіоналів, а також найдовша лижна траса в Україні завдовжки 3,5 км.

Вартість номерів на Різдво — від 1450 грн.

Вартість ski-пасів на пів дня (9:00-13:00 / 13:00-17:00) дорослинй 750 грн, пільговий — 550 грн. Ціни 30 грудня 2024 – 10 січня 2025 — 850 грн/ 600 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, як цікаво провести час у Львові на Різдво та Новий рік. Якщо хочеться більш камерного відпочинку — Кам’янець-Подільський чекає на туристів.