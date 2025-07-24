Сезон відпусток стартував: через які КПП на кордоні їхати, щоб не стояти у черзі

Ситуація на кордоні може змінюватись в залежності від дня тижня і навіть погоди

Наближається серпень — традиційна пора відпусток і поїздок за кордон, зокрема на популярні морські курорти. Через це на українських пунктах пропуску зростає пасажиропотік, а разом із ним — і навантаження на прикордонну інфраструктуру.

"Телеграф" з’ясував, що зараз відбувається на кордоні, які напрямки найзавантаженіші та з якими труднощами можуть зіткнутись мандрівники.

Що зараз відбувається на кордоні

Станом на 15:00 24 липня найбільше скупчення транспорту на виїзд із України зафіксовано на пунктах пропуску до Польщі та Молдови. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного управління Держприкордонслужби України.

Найнапруженіша ситуація — на пункті "Краківець", де в черзі перебувають 75 легкових автомобілів і 4 автобуси, та на "Шегинях", де чекають 45 авто і 5 автобусів.

На кордоні з Молдовою черга з 25 автомобілів зібралася на пункті "Мамалига". Водночас більшість пунктів із Румунією, Словаччиною й Угорщиною — майже порожні або працюють з мінімальним навантаженням.

На деяких пунктах тимчасово не здійснюється пропуск пішоходів або легкових авто — зокрема, на "Ягодині", "Устилузі", "Угринові", "Раві-Руській" та інших. Також прикордонники попереджають про можливі збої в роботі електронних систем.

Напрямок Польщі

Найпопулярнішим напрямком для перетину кордону традиційно залишається маршрут до Польщі. Саме ця країна приймає найбільше українців як у туристичних, так і в трудових чи транзитних поїздках.

Найпопулярнішими серед Міжнародні пункти пропуску на українсько-польському кордоні є:

Краківець – Корчова;

Шегині – Медика;

Грушів – Будомєж;

КПП у Польщу

Пункт пропуску Краківець – Корчова з’єднує Україну з Польщею через трасу М10 (Львів – Краківець). Це один із найкоротших маршрутів до польської сторони. Цей напрямок особливо популярний серед туристів і автобусних перевізників. Завдяки сучасній інфраструктурі та ефективній роботі прикордонників, процес оформлення проходить швидко.Станом на 15:00 в черзі на пункті пропуску перебувають 75 легкових автівок.

Шегині – Медика — один із найзавантаженіших, але найзручніших пунктів, особливо для пішоходів. Він розташований на трасі М11 (Львів – Шегині), яка веде до Перемишля.

Для пішоходів є окрема смуга, яка дозволяє швидко пройти контроль. Це найкращий вибір для тих, хто подорожує автобусом до кордону або переходить пішки й сідає на польський транспорт. Станом на 15:00 24 липня – 45 автомобілів перебувають у черзі.

Пункт пропуску Грушів – Будомєж розташований за 70 км від Львова. Його перевага — мінімальні черги.Ідеальний варіант для мандрівників, які прагнуть спокійного й швидкого проходження кордону. Завдяки меншому потоку транспорту, час очікування зазвичай невеликий.

Напрямок Угорщини

Вилок – Тісабеч: цілодобовий перехід на Закарпатті

Пункт пропуску Вилок – Тісабеч розташований у Виноградівському районі Закарпаття. Це один із небагатьох напрямків на кордоні з Угорщиною, що працює цілодобово.

Перехід обслуговує легкові автомобілі, має статус міжнародного й підходить для подорожей у будь-який час доби. В черзі станом на 15:00 – 40 автомобілів.

Дзвінкове – Лонья: ранковий маршрут у напрямку Угорщини

Пункт пропуску Дзвінкове – Лонья відкритий для легкового транспорту з 7:00 до 18:00 за центральноєвропейським часом.

Він зручний для денних подорожей та менш завантажений порівняно з іншими переходами. Автобуси не обслуговуються. На перевірку в середньому чекають по 10 легкових авто.

Косино – Барабаш: компактний перехід з мінімальними чергами

Пункт пропуску Косино – Барабаш працює з 7:00 до 19:00 і приймає лише легкові автомобілі.

Завдяки своєму розташуванню та порівняно невеликому трафіку, цей маршрут часто обирають ті, хто хоче перетнути кордон без тривалого очікування. Станом на 15:00 24 липня своєї черги очікують 30 легкових авто.

Пропускні пункти до Угорщини

Напрямок Словаччини

Малий Березний – Убля: найпопулярніший напрямок до Словаччини Пункт пропуску Малий Березний – Убля розташований на Закарпатті та працює цілодобово. Це міжнародний автомобільний та пішохідний перехід, який підходить для легкових авто, велосипедистів та пішоходів. Оформлення відбувається досить оперативно, а перепустка здійснюється як для пасажирського транспорту, так і для вантажів до 3,5 тонн.

Малі Селменці – Велке Селменце: компактний пішохідний перехід Цей пункт працює щодня з 9:00 до 21:00 і призначений для пішоходів та велосипедистів. Перехід можуть скористатися громадянами України, Словаччини та країн Європейського економічного простору. Завдяки невеликому трафіку, це зручний варіант для коротких поїздок. Портал "Накордоні" підтверджує – авто у черзі там немає.

Ужгород – Вишне Німецьке: основний вантажопасажирський маршрут Цілодобовий міжнародний пункт Ужгород – Вишне Німецьке приймає як легкові авто, так і вантажівки. Це ключовий маршрут для тих, хто прямує до Словаччини, Чехії чи Австрії, з добре розвиненою інфраструктурою та стабільним потоком транспорту. За даними порталу "Накордоні", на жодному з цих пропускних пунктів черг немає.

Пункти перетину кордону у напрямку Словаччини

Напрямок Румунії

Дяківці – Раковець: зручний перехід на Буковині Пункт пропуску Дьяківці – Раковець працює цілодобово та пропускає як легкові авто, так і автобуси. Це міжнародний автомобільно-пішохідний перехід, яким часто користуються мешканці Чернівецької області для поїздок до Румунії. Завдяки стабільному режиму роботи та порівняно низькому трафіку черги тут зазвичай невеликі.

Дякове – Халмеу: ключовий залізничний напрямок Цей пункт функціонує цілодобово та має залізничне сполучення. Підходить для пасажирських та вантажних перевезень. Його обирають переважно ті, хто подорожує поїздом чи транспортує товари до Румунії. Це одне з небагатьох місць із таким форматом перетину на цій ділянці кордону – зазвичай кількість автомобілів у черзі не перевищує 10.

Красноєльськ – Вікова де Сус: новий напрямок з перспективою Міжнародний автомобільно-пішохідний пункт пропуску Красноєльськ – Вікова де Сус працює щодня з 08:00 до 20:00. Він приймає легкові авто вагою до 3,5 тонн та пішоходів, але не підходить для вантажного транспорту. Це новий, зручний варіант для мешканців півдня Чернівецької області.

КПП у Румунію

Напрямок Молдови

Молдову часто вибирають через зручність маршруту до аеропорту Кишинів, з якого можна комфортно дістатися туристичних країн.

Вашківці – Грименкауци: цілодобовий пункт з вантажним та пасажирським рухом Пункт пропуску Вашківці – Грименкауци працює 24/7 та підходить як для легкового, так і вантажного транспорту. Це міжнародний автомобільний перехід, яким активно користуються мешканці Чернівецької області. Завдяки стабільному режиму роботи він зручний для перевізників та приватних подорожей.

Велика Кісниця – Хрушка: міждержавний перехід на півдні Буковини Пункт Велика Кісниця – Хрушка діє цілодобово та забезпечує рух легкових та вантажних авто. Це міждержавний автомобільний напрямок, який менш перевантажений за інші переходи, тому часто вибирається для швидкого виїзду до Румунії без тривалих черг.

Цей пункт на українсько-румунському кордоні працює цілодобово в режимі міжнародного автомобільного переходу. Через Виноградівку активно їздять як легкові авто, так і вантажівки.

КПП у Молдову

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Закарпатті під час виконання службових обов’язків загинув співробітник прикордонної служби. Трагедія сталася в районі населеного пункту Перечин унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.