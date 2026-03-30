Медалі та усмішки: як у селі на Чернігівщині розвивають дитячий спорт під час війни

У селі Івангород Ічнянського району Чернігівської області у кінці березня відбувся традиційний турнір з футзалу "Івангородське дівча". Він зібрав юних спортсменок у спортивній залі місцевого ліцею. Взяли участь три команди — "Торнадо", "Шпильки" та "Амазонки", які змагалися за коловою системою. Золото здобули гравчині "Амазонки".

На початку повномасштабного вторгнення ця місцевість була окупована ворожою армією. По дитячому майданчику тоді проїхався танк. Сліди тих днів досі присутні в Івангороді. Проте як тільки українці прогнали окупантів зі своєї землі, тут згуртувалась особлива спільнота.

Різні спортивні події в селі стали регулярними від осені 2023 року — завдяки ініціативі небайдужих меценатів на чолі з Михайлом Ревою. Благодійники розвивають тут не лише дівчачий футбол, а загалом спортивну секцію. Для цього до села запросили спеціаліста з Сумщини, тренера Миколу Клюса.

"Я сам родом із села, тому знаю, наскільки важливо розвиватись різносторонньо. У дітей мають бути можливості. Їм треба десь проводити час із користю. Навчання, спорт, цікаве дозвілля — це все має бути. І ми дорослі маємо забезпечувати їм щасливе дитинство попри всі виклики сьогодення", — каже Михайло Рева.

Як живе спортивний Івангород і чому бізнесу варто переймати цей досвід

Попри війну діти в селі продовжують тренуватися і змагатися. В Івангороді — понад 60 дітей, 28 з них постійно залучені до активного дозвілля. Також до Івангорода приїжджають діти з сусіднього Крупичполя.

Тренування у хлопців та дівчат відбуваються по 3-4 рази на тиждень. Займаються різні вікові категорії: діти та юнацтво. Часто це тренування змішаних команд, коли хлопці та дівчата — разом. Є також окремо ветеранська команда. У пріоритеті — футбол та футзал, але ними не обмежуються. У селі вже проводили турніри з настільного тенісу, гри у шахи та шашки, кульової стрільби з пневматичної гвинтівки.

"Ритуали, як на Олімпійських іграх. Шикування, вітання, хвилина мовчання на знак пошани тим воїнам, які загинули. Кожна футбольна команда має свій вимпел. А кожен учасник змагань — завжди отримує грамоти. Переможців же відзначаємо нагородами: медалями, кубками. А також завжди відзначаються індивідуальні досягнення. Усе робимо так, щоб відчувалось справжнє спортивне свято", — ділиться тренер Микола Клюс.

Значну увагу приділено матеріальній базі: усі діти забезпечені формою (по два комплекти), інвентарем і м’ячами. Покращено інфраструктуру — встановлено нові футбольні ворота, оновлено освітлення у спортивній залі Івангородського ліцею. Усі витрати покриває Михайло Рева.

Проєкт має і потужну виховну складову. У дітей формується культура поведінки, повага до суперника, командний дух. Після змагань проводиться аналіз не лише гри, а й поведінки учасників.

Окрім регулярних занять, організовуються велопрогулянки, відпочинок на природі, купання, екскурсії. Взимку на ставку діти розчищали лід і дружно стали на ковзани. Важливою частиною є пізнавальні поїздки: діти відвідують історичні місця, де знайомляться з історією України. Уже були в Батурині, Качанівці, Сокиринцях, Тростянецькому дендропарку, на малій батьківщині Олександра Довженка у Соснівці.

Проєкт для дітей виконує ще одну важливу функцію — відволікає їх від негативного інформаційного шуму та надмірного використання гаджетів, залучаючи їх до активного життя.

У результаті окремі вихованці вже демонструють спортивний прогрес, їх таланти помічають на турнірах поза селом, коли проводяться виїзні змагання. Водночас головною метою залишається залучення дітей до здорового, активного і соціально корисного способу життя.